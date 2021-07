Algérie: Lamamra s'entretient avec son homologue jordanien sur la situation dans la région arabe

Alger — Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra a affirmé, lors d'un entretien téléphonique avec le vice-premier ministre et ministre Jordanien des affaires étrangères et des expatriés , M. Ayman Hussein al-Sadafi, l'attachement permanent d'œuvrer à la promotion des relations bilatérales et au renforcement de la concertation sur la situation dans la région arabe.

"La communication téléphonique que j'ai reçue de mon frère Ayman Hussein al-Sadafi, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères et des expatriés du Royaume hachémite de Jordanie pour me féliciter et qui m'a beaucoup réjouie, a été l'occasion de réaffirmer notre attachement permanent d'œuvrer à la promotion des relations bilatérales fraternelles et au renforcement de la concertation sur la situation dans la région arabe", a écrit mercredi M. Lamamra dans un post sur son compte officiel Twitter.