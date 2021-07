Madagascar: Coopération Madagascar - Royaume Uni - L'éducation des jeunes filles à renforcer

Cette descente menée conjointement par les deux parties entre dans le cadre de la préparation du sommet mondial de l'éducation à Londres.

La coopération entre Madagascar et le Royaume Uni est au beau fixe. Elle se traduit par une descente effectuée par le numéro Un de l'Education nationale malgache et l'ambassadeur du Royaume Uni à Madagascar, David William Ashley, à l'EPP et au CEG Soamanandrariny. Cette descente entre dans le cadre de la préparation du sommet mondial de l'éducation qui aura lieu à Londres les 28 et 29 juillet. Le principal objectif de ce sommet est de collecter 5 milliards de dollars pour l'éducation dans le monde.

En tant que participant à ce sommet, le Royaume Uni via son ambassadeur a effectué cette descente pour constater de visu la réalité dans les établissements scolaires malgaches afin de convaincre les pays membres de réunir la somme nécessaire allouée à l'éducation dans les pays en développement y compris Madagascar. « Le Royaume Uni et les partenaires dans le G7 se sont mis d'accord pour scolariser 40 millions de filles dans les pays à revenu faible dans les cinq prochaines années. Garantir l'éducation de qualité des filles est un élan d'investissement des plus intelligents pour changer le monde », selon David William Ashley.

Par ailleurs, la ministre de l'Education nationale, Dr Marie Michelle Sahondrarimalala n'a pas manqué de s'entretenir avec les enseignants et les responsables de ces établissements pendant cette descente. Elle a rappelé le rôle crucial de l'éducation dans le développement du pays. « Les écoles forment nos jeunes à devenir de bons citoyens et de bons professionnels.

Elles façonnent les élèves pour que plus tard ils deviennent des acteurs qui participeront pleinement au développement économique, social et culturel de Madagascar », a-t-elle souligné. Cette descente conjointe a également permis aux deux parties de procéder à la remise de matériels et de kits pour ces établissements notamment des tables-bancs, tabliers, livres et cahiers. Les trois premiers lauréats au CEPE de l'EPP Soamanandrariny ont été récompensés par la même occasion.