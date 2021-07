Madagascar: Danse - Elo, le concours national de composition en ligne

L'artiste chorégraphe Zaratiana Randrianantenaina, initiatrice du projet Elo.

Supporter et promouvoir les danseurs malgaches, tel est le leitmotiv du projet Elo. Projet de soutien à la création, Elo est un concours national de composition chorégraphique en ligne avec des professionnels de la danse à Madagascar et en Allemagne. Si la préparation se tiendra du 19 au 31 Juillet 2021, à Antananarivo, la présentation des solos et la remise des prix se fera publiquement au Craam Ankatso le 31 juillet 2021 à 15h.

Dans le but de renforcer les collaborations entre les structures locales et étrangères, le jury est composé de professionnels de la danse d'Allemagne et de Madagascar et fera une partie de la délibération en ligne et à huis clos. Elo est un projet digital et à distance de soutien à la création chorégraphique initié et conçu par Zaratiana Randrianantenaina en collaboration avec Harivola Rakotondrasoa et le support de Sasha Waltz & Guests. Selon les organisateurs, l'idée est d'offrir un cadre d'expérimentation créatif aux jeunes artistes malgaches. Comprendre les possibilités du média vidéo ainsi que ses limites dans un contexte créatif ou pédagogique tout en créant un format d'échange adapté à l'éloignement géographique.

Elo , qui signifie « parapluie » en malgache, image de refuge et de protection, marque le début du mot ELOigné. Zaratiana Randrianantenaina commence ses études de danse au CNR de Dijon où elle obtient une médaille d'or puis continue son cursus au Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris. Ses études sont orientées sur la danse contemporaine, l'anatomie et la musique. Elle est diplômée avec une mention très bien. Après sa participation au projet Dialoge 09-Neues Museum de Sasha Waltz en 2009, elle rejoint la compagnie Sasha Waltz & Guests où elle participe, depuis, à toutes les nouvelles productions ainsi qu'à des pièces du répertoire. Elle interprète entre autres le rôle de Juliette dans Roméo et Juliette.

Parallèlement à ces activités, elle intervient dans des projets d'improvisation ainsi que d'éducation avec des enfants et des jeunes adultes. La chorégraphe dirige un atelier sur la danse et l'architecture à la Technische Universität Berlin en 2014 et contribue la même année au projet Open Your Ears au Konzerthaus Berlin avec Davide Camplani. En 2019, elle initie l'atelier « la danse en partage » à Antananarivo. En 2020 elle met en place une recherche de conception de tutoriels vidéo ayant pour but de mettre en place des projets d'échanges digitaux intitulés Projet Madagascar.