Madagascar: MPTDN - Fin de la grève, une entente trouvée entre les syndicats et les dirigeants

Les grévistes de la Paositra Malagasy et le MPTDN ont trouvé un terrain d'entente, après les négociations de lundi dernier.

Les négociations entre les représentants du syndicat des employés de la Paositra Malagasy, avec les hauts responsables auprès du MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique) a abouti à un accord signé.

Bonne nouvelle pour les usagers. Les employés de la Paositra Malagasy reprennent leur travail, suite à l'annonce de la fin de la grève. Le 13 juillet dernier, une rencontre s'est tenue entre le ministre de tutelle, le PCA et le DG de la Paositra Malagasy, ainsi que les représentants des trois syndicats au niveau de cet établissement. Les résolutions de cette rencontre ont été signées hier, entre les parties prenantes. « Le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, Andriamanohisoa Ramaherijaona s'est comporté en vrai Raiamandreny à l'écoute de ses collaborateurs au niveau de la Paositra Malagasy. Aucune solution ne peut être trouvée sans discuter. Il a été convenu que cela doit toujours se faire dans un esprit d'apaisement. Cette discorde résolue devrait amplifier la performance du MPTDN et de la Paositra Malagasy, dans leur contribution au développement, car désormais, les zones d'ombre sont éclaircies », ont communiqué les parties, suite à l'annonce de la fin de la grève.

Requête. Plusieurs points de réponses ont été émis par le ministre de tutelle, face à la requête des syndicats des employés de la Paositra Malagasy. En ce qui concerne le statut de cet établissement, le ministre a martelé qu'il n'a encore accordé aucune approbation de changement de statut de la Paositra Malagasy et qu'un groupe de travail - constitué de représentants du ministère et de l'établissement concerné - sera constitué si ce changement de statut est vraiment nécessaire. Le ministre s'est également prononcé sur le financement du projet Smartvillage et le rebranding. Les parties se sont convenues que ce projet aura des impacts considérables sur le développement du pays et que la Paositra Malagasy et le MPTDN feront des efforts, main dans la main, pour achever les travaux déjà en cours. Cependant, pour préserver la santé financière de la Paositra Malagasy, le financement de ce projet ne figurera pas encore dans le budget 2021 de l'établissement.

Privatisation. Le ministre Andriamanohisoa Ramaherijaona a également démenti les rumeurs de privatisation ou de démarche pour confier la gestion de la Paositra Malagasy au secteur privé. « Il n'y a jamais eu de telle intention », a-t-il souligné. Par contre, les représentants de la Paositra Malagasy ont reconnu la nécessité de créer une filiale de cet établissement, pour développer ses services financiers très prometteurs. En outre, le patrimoine de la Paositra Malagasy demeurera intact, selon les discussions. Des mesures seront même prises pour accélérer le processus de sécurisation des propriétés foncières de l'établissement.

Contrat de travail. La crainte de remerciement des ECD (Employés de courte durée) figurait parmi les principales préoccupations des syndicats au niveau de la Paositra Malagasy. D'après les informations, les ECD et ELD (Employés de longue durée) devraient pouvoir être intégrés comme fonctionnaires. Sur ce sujet, une concertation est en cours, entre le MPTDN et le DRH de la Paositra Malagasy, selon les informations fournies.

Régulation. Par ailleurs, les participants à la rencontre de lundi dernier ont discuté de la création de l'ARSEP (Autorité de régulation du secteur postal), qui figure également dans le programme proposé par le ministre de tutelle au niveau de la Primature et de la Présidence de la République. Sur ce projet, un groupe de travail sera également constitué. Afin d'améliorer le savoir-faire, un projet de construction d'un centre de formation sur le développement numérique sera mis en place à Antanetibe. Un projet qui concerne l'INTP (Institut National des Télécommunications et des Postes), selon les explications. À noter que les travaux d'infrastructures pour le centre de formation sont déjà en cours de réalisation. Autant de progrès en vue ont été exposés et intégrés dans les résolutions de la rencontre entre le MPTDN, les dirigeants et les syndicats de la Paositra Malagasy. Bref, toutes les parties prenantes sont satisfaites de l'issue des négociations.