Togo: Les signes d'une reprise économique sont là

Simfeitcheou Pre, conseiller du président de la République, a présidé jeudi les travaux du Conseil national du crédit (CNC). Il représentait le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya.

Le CNC est un observatoire des évolutions économiques du Togo qui se réunit quatre fois par an. Il rassemble les représentants du secteur bancaire et de la micro finance, ceux du ministère de l'Economie et des Finances, de la BCEAO, du patronat, de la Chambre du commerce et des associations de consommateurs, notamment.

M. Pre a souligné avec satisfaction les signes d'une reprise économique.

Le taux de croissance devrait atteindre 4,8% en 2021, contre 1,8% l'année dernière, dans un contexte de maîtrise des taux d'inflation et d'endettement.

Une croissance soutenue par tous les secteurs d'activité, en particulier le tertiaire, avec une contribution attendue à 2,9%. Quant aux secteurs primaire et secondaire, leurs contributions sont projetées à 1,0% et 0,9%.

Le gouvernement fonde de grands espoirs sur la plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA).

'La PIA constitue la nouvelle pierre angulaire de la stratégie industrielle et de positionnement de notre pays en tant que hub logistique sous-régional', a souligné M. Pre.

Mais, pas de reprise et de développement sans le financement de l'économie.

Les banques et les systèmes financiers décentralisés font des efforts pour financer l'économie dans sa phase actuelle. De ce co^té, les nouvelles sont également encourageantes.

En effet, le montant des nouveaux crédits mis en place au premier trimestre 2021 s'est élevé à 195 milliards de Fcfa, en hausse de 54% par rapport à l'année précédente.

Quant aux crédits octroyés par les institutions de microfinance aux opérateurs économiques, ils ont crû pour atteindre 37 milliards au premier trimestre 2021, contre 36 milliards un an auparavant.

Le taux d'intérêt débiteur moyen est en léger repli (7,6, contre 7,7%). C'est certes modeste, mais c'est un signe de l'engagement du secteur bancaire.

Les entreprises et les particuliers bénéficiaires de la mesure de report d'échéances ont déjà remboursé plus du tiers du montant global reporté, ce qui encourage les banques et les systèmes financiers décentralisés à accorder de nouveaux crédits, a indiqué Simfeitcheou Pre.

Ce dernier s'est félicité de la digitalisation progressive des services bancaires.

12 des 13 banques opérant au Togo offrent une solution numérique à leurs clients, y compris la banque mobile.

'Ces initiatives sont salutaires dans la mesure où la digitalisation dans la plupart des secteurs constitue l'une des priorités inscrites dans la feuille de route quinquennale du gouvernement', a souligné M. Pre.

La réunion s'est déroulée en présence de Kossi Ténou, le directeur national de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.