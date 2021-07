Guinée: Deux arrestations après la création d'une alliance politique d'opposition

En Guinée, les partis qui ont soutenu la candidature de l'opposant Cellou Dalein Diallo à la dernière présidentielle ont signé hier à Conakry un accord pour former une alliance politique. Mais dans la foulée, en fin d'après-midi, deux de leurs militants ont été interpellés.

Coalition électorale formée en vue de la dernière présidentielle, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie (Anad) opère sa mue et devient donc alliance politique. Hier, en fin de matinée, les représentants d'une vingtaine de partis s'étaient retrouvés autour de l'opposant Cellou Dalein Diallo : « Nous avons découvert que nous étions animés de la même détermination pour contribuer à l'installation d'une démocratie apaisée et d'un véritable État de droit dans notre pays. Et donc on a décidé de transformer cette alliance électorale en alliance politique pour faire face justement à ce gouvernement qui a envie donc de museler complètement l'opposition et de faire taire toutes les voix discordantes. »

Arrestations

En fin d'après-midi, deux membres ont été arrêtés : Bogola Haba, responsable communication de l'Anad, et Thierno Yaya Diallo, président de Guinée moderne. Ce dernier a été libéré plus tard dans la nuit, mais pas Bogola Haba.

« L'autre personne s'est livrée à des déclarations appelant à la désobéissance civile, appelant à l'insurrection, affirme Tibou Camara, porte-parole du gouvernement. On ne peut pas admettre dans une démocratie qu'on demande à faire partir un président de la République. Et je pense qu'il est tout à fait normal que les services de sécurité interpellent la personne concernée pour qu'elle s'en explique. »

Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) mobilisé depuis 2019 contre le troisième mandat d'Alpha Condé, condamne quant à lui ces interpellations qu'il perçoit comme une façon d'instaurer la peur chez les Guinéens.

Le @FNDC_Gn condamne ces kidnappings de trop et exige la libération ces deux leaders sans délai https://t.co/1QVghfSZgK

- FNDC-GUINÉE (@FNDC_Gn) July 14, 2021