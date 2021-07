Congo-Brazzaville: Finance/Covid-19 - Le FMI soutient l'allocation de 650 milliards de dollars de DTS

Le FMI confirme son soutien à une proposition visant à émettre 650 milliards de dollars d'actifs de réserves spéciaux, en vue d'aider les économies en difficulté à faire face aux retombées de la pandémie de Covid-19.

La décision du conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) sur les droits de tirage spéciaux (DTS), a été annoncée récemment. C'est la plus importante allocation de ce type dans l'histoire du Fonds. Elle ouvre la voie à l'émission des réserves d'ici la fin du mois d'août. « C'est un coup de poing pour le monde. L'allocation de DTS augmentera les liquidités et les réserves de tous nos pays membres, renforcera la confiance et favorisera la résilience et la stabilité de l'économie mondiale », a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Cette décision du FMI est très importante à cause de la particularité des DTS, qui sont un actif polyvalent qui pouvait renforcer les réserves d'un pays. Ils peuvent également être échangés par l'intermédiaire du FMI contre des devises fortes ou être utilisés pour payer des importations, telles que les vaccins. Chaque État membre du FMI va recevoir une allocation proportionnelle à sa quote-part. Ainsi, les pays les plus riches bénéficieront des allocations les plus importantes, tandis que les pays africains - dont beaucoup seraient confrontés à des problèmes d'endettement, selon un rapport du FMI - ne recevront que 6,4% de l'allocation proposée.

Certains groupes de pression et une agence des Nations unies, font valoir que l'allocation DTS doit être plus importante pour avoir un impact positif, l'ONU vise 1.000 milliards de dollars - et d'autres le triple. Les DTS ont été un élément clé du discours du président américain, Joe Biden, notamment sur la manière dont la communauté internationale peut relever les défis de liquidités dans le cadre de la Covid-19. Or, l'administration de l'ancien président, Donald Trump, s'y était fermement opposée, affirmant qu'ils profiteraient à des adversaires tels que la Chine. D'ailleurs, Certains Républicains maintiennent ce point de vue. L'approbation du FMI fait donc suite à un revirement de politique de l'administration Joe Biden.

La prochaine étape concerne les pays les plus riches. Ils sont poussés à redistribuer une partie de leurs DTS à ceux qui en ont le plus besoin. Mais « pas gratuitement ». Pour l'ONG Oxfam, les pays les plus riches doivent « réaffecter une part importante de cette aubaine pour intensifier leur soutien aux pays à revenu faible et intermédiaire ».