Ile Maurice: Le bébé Quirin déclaré mort mais bien vivant - Le gynécologue suspendu de ses fonctions

Virginie Quirin n'est pas près d'oublier son accouchement, le 5 février, à l'hôpital Jawaharlall Nehru à Rose-Belle.

Avant qu'elle n'accouche, son bébé, une petite fille, a été déclaré «non viable», laissée pour morte et placée dans une boîte de désinfection. C'est une heure plus tard que le personnel médical a réalisé que l'enfant vivait toujours car elle pleurait. La plainte de négligence médicale, logée auprès du ministère de la Santé par la maman, a porté ses fruits puisque l'enquête préliminaire du Medical Negligence Standing Committee a été bouclée, ses membres blâmant le gynécologue et la généraliste, qui se sont occupés de Virginie Quirin le jour de son accouchement. L'affaire a d'ailleurs été référée au Conseil de l'Ordre des Médecins. C'est ce qui ressort d'un document du ministère de la Santé déposé par le ministre de tutelle, Kailesh Jagutpal, au Parlement en début de semaine.

C'est 11 jours après son accouchement que Virginie Quirin a porté plainte pour négligence médicale auprès du ministère de la Santé et auprès de la police car elle refuse que d'autres futures mères subissent le même traitement. Le ministère a reçu les rapports du personnel médical et soignant de l'hôpital de Rose-Belle le 24 mars. Rapports qui ont été référés au Medical Negligence Standing Commitee.

Les membres de ce comité ont entendu les médecins et le personnel médical concernés, de même que les parents du bébé, Virginie et Pascal Quirin. Le comité a bouclé son enquête et pour ses membres, il y a des «clear and serious incidents of malpractice on the part of Dr A.C.E in the management of the case on the 5th February», lit-on dans le document déposé à l'Assemblée nationale.

Un autre médecin a aussi été blâmée mais à un degré moindre. «In so far as Dr B.F.J... is concerned, the Committee takes a less severe view, but insists that she ought to have shown more diligence and compassion on that day», souligne le ministère de la Santé.

Le Medical Negligence Standing Commitee a référé le dossier au Medical Council pour une enquête approfondie. En attendant les conclusions de cette deuxième enquête, le gynécologue a été suspendu de ses fonctions alors que la généraliste a été mutée à un autre département.