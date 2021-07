Congo-Kinshasa: Cecafa U23 - La RDC dans le groupe A de la mort avec la Tanzanie et l'Ouganda

Les Léopards U23 se retrouvent dans le groupe de la mort du tournoi de la Cecafa, avec la Tanzanie et l'Ouganda. La compétition est prévu du 17 juillet au 1er août en Ethiopie.

Les Léopards football des moins de 23 ans de la République Démocratique du Congo (RDC) font partie du groupe A du 61e tournoi du Conseil des fédérations de football de l'Afrique de l'Est et du centre (Cecafa). Ils seront opposés dans le ce groupe avec les Taifa de la Tanzanie et les Cranes d'Ouganda au terme du tirage effectué le 13 juillet. Les deux autres groupes du tournoi sont respectivement composés de l'Ethiopie, Erythrée et du Burundi dans le groupe B, et du Djibouti, du Sud-Soudan et du Kenya dans le groupe C. La compétition se déroulera du 17 juillet au 1er août 2021.

La délégation RD-congolaise devrait selon le programme quitter Kinshasa le 14 juillet pour Bahir Dar en Ethiopie où se déroulera le tournoi. Les Léopards U23, conduits par le sélectionneur Jean-Claude Loboko et son adjoint Guy Bukasa, se sont préparés à Kinshasa avec à la clé trois matchs amicaux contre la Jeunesse sportive de Kinshasa -JSK- (victoire trois buts à zéro). « L'objectif était d'avoir une opposition forte face à une très bonne équipe. Nous pensons que notre objectif est atteint parce que nous avons vu de très bonnes choses et de moins bonnes.

Face à la JSK, nous avons voulu voir certaines choses que nous avons travaillées. Bien sur, nous avons une idée déjà en tête de l'équipe type que nous allons aligner mais il fallait voir encore l'ensemble du groupe. Après ce match, nous pouvons dire que l'équipe est à 90% prête », a déclaré à la presse le sélectionneur après cette dernière rencontre amicale. Avant cette rencontre, les Léopards U23 dominaient la formation de New Jeunesse athlétique de Kinshasa (JAK), club champion de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (Epfkin) par cinq buts à un, et la première rencontre de fixation contre la formation de Dijack s'est soldée par quatre buts partout.

Notons que le sélectionneur Loboko a actualisé la liste des joueurs par rapport à la liste initiale. Ainsi les joueurs retenus sont les gardiens de but Israël Mubobo (CS Don Bosco), Hénoc Kamalandwako (DCMP), Brunel Efonge (Jeunesse sportive de Kinshasa -JSK-) ; les défenseurs Steven Ebwela (AS Maniema Union), Madinda (CS Don Bosco), Idumba Fasika (FC Lupopo), John Nekadio (Standard de Liège/Belgique), Othiniel Mawawu (CS Don Bosco), Ntambwe Kalonji (TP Mazembe), Moanda (AC Rangers).

Et les milieux de terrain retenus sont Rolly Balumbi (AS V.Club), Christian Nsundi (DCMP), Merveille Kikasa (AS V.Club), Mokonzi Katumbwe (FC Lupopo), Ifasso Efonge (Difaa El Jadida/Maroc), Karim Kimvuidi (DCMP) et Ciel Ebengo (FC Lupopo). Et les attaquants convoqués sont Isaac Tshibangu du TP Mazembe (qui pourrait probablement être absent car transféré à Anderlecht) en Belgique), Laurent Ntambwe (Blessing FC), Joël Beya (TP Mazembe), Jean Othos Baleke (TP Mazembe), Joyce Katulondi (AS Dauphins Noirs), Rossien Tuisila (Young Africans/Tanzanie) et Eric Kabwe (AS V.Club).