Congo-Brazzaville: Eugénie Opou - « Notre objectif est de réunir les Franco-congolais autour d'un idéal »

interview

Attachée aux valeurs du vivre ensemble, Eugénie Opou vient de créer une association dénommée "Réseau des Français de l'étranger pour l'environnement et le développement durable", avec pour mission de rassembler les Franco-congolais vivant au pays et les Congolais de l'étranger. Dans cette interview, elle expose la vision de l'association et les raisons de sa création.

Peut-on savoir ce que vise votre association ?

Notre association a pour objectif de réunir les Franco-congolais afin qu'ils se connaissent, échangent des idées et réfléchissent ensemble sur des problématiques d'intérêt commun, car nombreux d'entre eux rentrent au pays avec divers projets. Il s'agit aussi de sensibiliser les binationaux et les Français de l'étranger à la cause de l'environnement. Le réseau vise également à renforcer la solidarité internationale et à créer des opportunités de rencontres et de visites. C'est aussi et surtout un cadre de réflexion pour résoudre un certain nombre de problèmes auxquels les Congolais sont confrontés.

Les Franco-congolais sont disséminés à travers le pays, quelle stratégie allez-vous mettre en place pour les répertorier ?

Cette structure a été créée par une équipe restreinte mais à ce jour nous totalisons déjà près de soixante-dix binationaux. A la vérité, Brazzaville et Pointe-Noire peuvent totaliser, à elles seules, plus de deux mille Franco-congolais. Il est donc important que nous nous connaissons à travers cette association.

Entretenez-vous de bons rapports avec les Congolais de l'étranger ?

Bien évidemment. Nous venons à peine de créer un forum à travers lequel nous échangeons régulièrement avec eux, notamment ceux qui résident en France. Nous les sensibiliserons très bientôt à la création du réseau afin que le jour où ils rentreront au pays, qu'ils collaborent avec ceux qui y sont déjà. Nous avons beaucoup de projets à développer qu'il faille bien que nous soyons en réseau pour constituer une force. Dans un futur proche, nous mettrons en place des commissions à travers lesquelles nous réfléchirons sur des actions à mener.

A quand la sortie officielle de votre association ?

Je réunirai les membres du bureau exécutif et les présidents des commissions au mois d'octobre pour décider de la sortie de notre réseau. Pour ce faire, j'appelle les Congolais de l'étranger en général et les Franco-congolais en particulier, à se joindre à nous afin que nous cheminons ensemble.