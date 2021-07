Congo-Brazzaville: Santé publique - La maternité de l'hôpital de Gamboma réhabilitée

Après les travaux de remise aux normes réalisés par le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, a mis en service le bloc d'accouchement de l'hôpital de Gamboma, le 14 juillet, en présence du représentant de l'agence onusienne Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba.

En dehors de la réhabilitation et de l'élargissement de la maternité de l'hôpital de base de Gamboma dans le département des Plateaux, le Fnuap a également mis à disposition des équipements médico-techniques : lits d'accouchement et d'hospitalisation, boîtes gynécologiques complètes, lits de travail, équipements de protection individuels, kits de dignité, produits de santé... « Pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant qui fait partie des objectifs de développement durable, il nous faut des maternités modernes », a déclaré le directeur départemental des soins et services de santé, Jacques Ludovic Achille Opango qui a salué l'appui apporté par le Fnuap.

Il faut rappeler que suite à la crise sanitaire liée à la covid-19 et aux dégâts causés par des inondations dans la zone septentrionale du pays, il y a quelques mois, les services sociaux de base, notamment les services de santé de la reproduction ont été affectés, avec un dysfonctionnement dans plusieurs districts. D'où la nécessité d'améliorer le plateau technique sanitaire pour un accès plus large aux services de santé de la reproduction de l'hôpital de base de Gamboma qui accueille également les malades venus de la localité de Bouemba, ainsi que des sous-préfectures d'Ongoni et de Mpouya.

Par ailleurs, le directeur départemental des soins et services de santé a précisé que l'hôpital de base avait pris l'engagement de réhabiliter, sur fonds propres, le bloc d'accouchement jugé trop petit par rapport à la demande. En raison des moyens financiers insuffisants, l'initiative s'était arrêtée juste à l'élévation des murs. C'est là où le Fnuap a pris le relais. La main-d'œuvre locale a tiré profit des travaux de réhabilitation.

Le jour même de l'inauguration, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire et le représentant du Fnuap, Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba, ont remis aux femmes ayant accouché des kits de maternité.