Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le laboratoire de fabrication des antipaludiques ne fonctionne toujours pas

Créé par décret n°2014-31 du 14 février 2014, le laboratoire dénommé : Société de Recherche et Technologies pharmaceutiques (Soretep), érigé dans l'enceinte de la cité scientifique de Brazzaville n'a toujours pas démarré ses activités. La ministre en charge de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, amorce la démarche visant à le faire fonctionner.

L'usine Soretep, fruit de la coopération entre le Congo et le Vietnam, pour la fabrication des antipaludiques, la création des plantations d'artémisia, qui en est la matière, est aujourd'hui hermétiquement fermé et plongé dans la pénombre de la cité scientifique. L'usine qui est pourtant prête à fonctionner n'est pas en l'état, a constaté la ministre en charge de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, lors d'une récente visite l'ayant conduit du magasin d'emballages à celui des produits finis en passant par la machine à plastifier, enrober les comprimés ainsi que la salle de contrôle chimique.

« Cette usine n'est pas, au vu de l'état actuel de détérioration, en mesure de fonctionner. Un audit préalable s'impose afin de créer les conditions idoines de production des médicaments de lutte contre le paludisme et autres maladies », a indiqué la ministre Edith Delphine Emmanuel.

A dire vrai, le fonctionnement de Soretep fera du bien à la santé publique par sa vocation de fabrication des antipaludiques. Le paludisme, en effet, demeure un problème sanitaire majeur dans le pays avec un taux de mortalité estimé à 18,4%, selon les données du ministère de la Santé et de la Population. Pour les enfants de moins de 5 ans, il représente 52,8% des causes de consultation externe, 44,1% des causes d'hospitalisation et 28% des causes de décès au niveau des hôpitaux.

La gratuité du traitement du paludisme en faveur des moins de 15 ans et des femmes enceintes est une initiative louable visant à réduire le taux de mortalité infantile liée à cette maladie et de garantir la santé maternelle, car les enfants de moins de 5 ans et femmes enceintes constituent les couches les plus vulnérables. Mais, la mise en service de l'usine Soretep pour la fabrication des antipaludiques va davantage faciliter la prise en charge de cette maladie à fort taux de mortalité dans le pays.