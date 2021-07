Congo-Brazzaville: Peinture - L'artiste Jonas Boboma Mionzo reçoit un soutien des bienfaiteurs

Ouverte en avril dernier au musée galerie du bassin du Congo des Dépêches de Brazzaville pour une période de deux mois, l'exposition des œuvres picturales du peintre congolais Jonas Boboma Mionzo marquant la célébration des trente ans de sa carrière, a fermé ses portes la fin du mois de juin. Mais dans quel état d'esprit l'artiste a -t-il fermé son exposition ?

Une quarantaine de tableaux peints à l'huile à l'exception du portrait peint en pastel ont été exposés et vendus lors l'exposition portant sur le thème : « Couleurs de femmes ». Un choix dû au fait que la femme occupe une place de choix dans la peinture de l'artiste. Selon Jonas Boboma Mionzo, on ne peut parler de l'homme sans la femme. Même du point de vue biblique, la femme est la partie qui manquait à l'homme pour qu'il soit complet. Et sur le plan artistique et esthétique, l'art a pour objet le beau. Quand il faut chercher le beau, on le trouve dans des courbes, des contre-courbes, des arabesques, renchérit l'artiste.

Peu avant la fermeture de l'exposition, Jonas Boboma Mionzo a eu des problèmes sanitaires qui l'ont obligé à lancer un cri de détresse via les réseaux sociaux. En réponse à cet appel, les conseillers du chef de l'État ont décidé de lui venir en aide en achetant une grande partie de la collection du peintre, exposée à la galerie des Dépêches de Brazzaville.

« Interpellés par un message de l'artiste lancé sur les réseaux sociaux, un certain nombre de collègues et moi-même, admiratifs du travail de l'artiste, n'avons pas pu rester indifférents et avons décidé de faire une collecte de fonds rapide en vue d'acquérir une vingtaine d'œuvres du peintre, lui exprimant ainsi notre compassion et notre solidarité, tout en profitant de la beauté exprimée par l'œuvre picturale de Jonas Boboma », a indiqué la conseillère à la Culture, aux Arts et au Tourisme du chef de l'État, Lydie Pongault.

Elle a ajouté que le geste de cœur des conseillers du président de la République a également valeur d'appel lancé en direction de toutes les bonnes volontés, susceptibles d'accompagner les artistes congolais qui traversent durement la crise liée à la pandémie du coronavirus.

C'est cet élan de solidarité qui a permis à Jonas Boboma Mionzo de payer ses soins de santé. « J'étais dans un état d'urgence tel que je remercie sincèrement les conseillers du président de la République qui ont promptement répondu à mon appel à l'aide, alors que par les temps qui courent, ce n'est pas évident d'avoir un tel soutien financier », a déclaré l'artiste peintre.

Notons que Jonas Boboma qui a suivi une formation de 1987 à 1990 à l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa en République démocratique du Congo, a connu un parcours consacré par le premier grand prix du Centre international des civilisations bantoues obtenu en 1994 ; une bourse du gouvernement français pour un stage à l'académie du Viaduc des arts de Paris en 1996 ; les Sanza, le trophée des créateurs, catégorie peinture en 2020. Il a participé aussi à de nombreuses expositions, tant collectives qu'individuelles, dont la première biennale des arts d'Abidjan en Côte d'Ivoire en 1993.

Né en 1964 à Bodzeka, dans le département des Plateaux (République du Congo), Jonas Boboma Mionzo vit actuellement à Pointe-Noire, capitale économique du Congo. Il s'oriente désormais vers la sacralité, à travers le symbolisme religieux.