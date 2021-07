Algérie: L'Algérie a réussi "dans une large mesure" à limiter les effets de la Covid-19 sur les enfants

Alger — L'Algérie a réussi à limiter, "dans une large mesure", les effets négatifs de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) sur les enfants, notamment après son succès dans la réouverture des écoles et l'organisation des examens depuis le début de la propagation de l'épidémie, a affirmé ,jeudi à Alger, le représentant du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), Isselmou Boukhary.

Le représentant de l'Unicef en Algérie a également indiqué lors du lancement de la campagne au niveau du Jardin d'essais d'El Hamma, que la célébration de la Journée nationale de l'enfant intervient cette année aussi, "dans des circonstances spéciales ayant changé le mode de vie dans tous les domaines de la vie, après que le virus ait pesé de son poids sur le mode de vie des enfants en Algérie, à l'instar de leurs pairs partout dans le monde".

Pour le même responsable, l'Unicef " est confiante que les différentes institutions de l'Etat, aux côtés des composantes de la société civile, déploient tout l'effort requis en vue de soutenir les familles nécessiteuses, notamment celles dans les zones d'ombre".

Lire aussi: Covid-19: Saidal produira 2,5 millions/mois de vaccins Spoutnik et Sinovac à partir de septembre

La même organisation poursuivra le travail, de concert avec tous les concernés, en vue d'arrêter l'avancée de l'épidémie et assurer le retour à la vie ordinaire pour les familles et les enfants, en sus de contribuer à la sensibilisation et au rappel de l'importance des mesures préventives propres à la lutte contre la propagation du virus, tels que l'utilisation de la bavette et la distanciation sociale".

M.Boukhary a mis en avant, à cette occasion, l'importance de faire preuve d'optimisme pour surpasser cette épreuve, et de prendre la pandémie comme défi à relever pour opérer des changements dans le mode de fonctionnement des systèmes de santé, éducatif et social, relevant que des changements ont été effectivement introduits et concrétisés à la faveur de la réforme du système de santé, l'amélioration de la communication, l'introduction des TIC dans l'enseignement ce qui a permis de lutter contre la pandémie et assurer la continuité des services nécessaires au profit des enfants.