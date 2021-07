Maroc: La diplomatie Royale au service de l'action humanitaire

Rabat — L'action humanitaire noble a été et continue d'être un pilier fondamental et structurant de la politique extérieure du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, qui ne ménage aucun effort ou moyen pour participer à l'atténuation des crises humanitaires, où qu'elles soient, notamment dans les pays du Sud.

Ainsi, le Maroc a toujours été parmi les premiers pays à apporter, chaque fois que nécessaire, les premières aides humanitaires aux personnes affectées par les catastrophes naturelles ou les conflits armés, en fournissant notamment des produits alimentaires, des médicaments, des tentes et des hôpitaux de campagne pluridisciplinaires.

C'est dans ce même esprit que s'inscrit l'initiative, lancée par SM le Roi le 13 avril 2020 et qui visait à établir un cadre opérationnel afin d'accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie de la Covid-19.

De nature pragmatique et orientée vers l'action, cette initiative, qui permet un partage d'expériences et de bonnes pratiques, pour faire face à l'impact sanitaire, économique et social de la pandémie, a trouvé sa concrétisation dans la décision du Souverain de dépêcher, en juin 2020, une aide médicale d'urgence à une vingtaine de pays africains en soutien à leurs efforts de lutte contre la covid-19.

Cette aide est composée de près de 8 millions de masques, 900.000 visières, 600.000 charlottes, 60.000 blouses et 30.000 litres de gel hydro-alcoolique, ainsi que de 75.000 boîtes de chloroquine et 15.000 boîtes d'azithromycine, des produits et des équipements fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines et conformes aux normes de l'Organisation Mondiale de la Santé.

Hautement saluée au niveau international, cette action à forte portée humanitaire témoigne de la solidité des relations qu'entretient le Maroc avec les autres pays africains et de la volonté permanente du Royaume d'assister et de soutenir les pays africains frères et amis, notamment dans les moments difficiles.

Cet élan de solidarité a trouvé également son expression dans la décision de SM le Roi, le 6 août 2020, concernant l'envoi d'une aide médicale et humanitaire d'urgence à la République libanaise, suite à l'explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth, faisant plusieurs victimes et des dégâts matériels importants.

Le Souverain avait ainsi donné Ses Hautes Instructions pour l'envoi et le déploiement à Beyrouth d'un Hôpital Médico-Chirurgical de Campagne qui a pu, après trois mois d'activité, assurer 23.167 consultations médicales au profit des blessés de la population libanaise, dont 8.863 hommes, 9.853 femmes et 4.451 enfants.

Au total, 55.555 prestations médicales ont été fournies au profit de 21.018 hommes, 24.151 femmes et 10.386 enfants. L'hôpital militaire a également effectué avec succès 431 interventions chirurgicales et 6.433 examens complémentaires, notamment en biologie, radiologie, et échographie.

L'aide marocaine au peuple libanais comprenait également un lot de médicaments de première urgence, des produits alimentaires, des tentes et des couvertures pour l'hébergement des sinistrés, ainsi que du matériel médical de prévention contre la Covid-19, notamment des masques de protection, des visières, des charlottes, des blouses et du gel hydro-alcoolique.

Autre manifestation de cette diplomatie solidaire ou humanitaire est la décision prise le 14 mai dernier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, relative à l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, constituée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d'urgence et de couvertures, afin de contribuer à alléger les conditions difficiles des populations.

Cette décision Royale s'inscrit dans le cadre du soutien constant du Royaume à la cause palestinienne juste et de sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère. Elle s'inscrit également dans le prolongement de l'action continue de SM le Roi, en sa qualité de président du Comité Al-Qods, sur les plans politique, diplomatique et sur le terrain par le biais notamment de l'Agence Bayt Mal Al Qods, bras opérationnel du Comité d'Al-Qods, sous la direction personnelle du Souverain, au profit de la population de la ville sainte, afin de lui fournir des moyens de subsistance décents et de soutenir ses capacités et sa résilience.

Dernier exemple en date de cette diplomatie humanitaire est la décision Royale, du 13 juillet 2021, concernant l'envoi d'une aide médicale d'urgence à la République tunisienne, et ce suite à une forte augmentation des contaminations et des décès liés à la Covid-19 dans ce pays maghrébin frère.

Cette aide médicale, composée de deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d'une capacité totale de 100 lits, ainsi que de 100 respirateurs et deux générateurs d'oxygène d'une capacité de 33 m3/heure chacun, s'inscrit dans le cadre des liens de solidarité active entre le Royaume du Maroc et la République Tunisienne, ainsi que de la fraternité authentique qui unit les deux peuples frères.

Ces nobles initiatives reflètent la forte implication du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, au service de l'action humanitaire, ainsi que l'ancrage des valeurs de solidarité et d'entraide dans l'histoire du Royaume, dont la culture de partage et de générosité fait partie intégrante.