Madagascar: Ministère de l'Economie et des Finances - Les efforts d'assainissement des dépenses publiques se poursuivent

Toutes les dépenses publiques réalisées par le Trésor public respectent les procédures en vigueur, précise le ministère de l'Economie et des Finances qui dénonce les velléités de dénigrement dont il fait l'objet.

Gratuites. Le ministère de l'Economie et des Finances qualifie d'affirmations gratuites, les publications sur les réseaux sociaux concernant la soi-disant tentative de déblocage d'un fonds de 70 milliards d'ariary pour le paiement de la compagnie pétrolière Jovena.

Aucun mandat

« Le ministère de l'Economie et des Finances dénonce avec fermeté les affirmations gratuites diffusées sur Facebook, qui induisent l'opinion en erreur et sèment la confusion », indique un communiqué de ce département. D'après les précisions que nous avons obtenues auprès du Trésor public, aucun mandat relatif à ce paiement n'a encore été émis. « Le Trésor public procède uniquement au paiement des dépenses inscrites dans le budget de l'Etat, et le calendrier de paiement des compagnies pétrolières fournisseurs de la Jirama se fait en fonction des livraisons et suivant les procédures administratives et financières en vigueur », précise notre source. Une manière en somme de réitérer que l'assainissement des dépenses publiques est de rigueur au sein du MEF. Le communiqué du ministère indique d'ailleurs que « l'assainissement dans la gestion des dépenses publiques se poursuit avec rigueur est sans relâche depuis 2019. Les procédures ont été respectées pour éviter les gabegies et laxismes qui ont engendré bon nombre de malversations ». Une manière de rappeler que tout engagement de dépenses, surtout celles relatives à la lutte contre la Covid-19, respecte les procédures.

Transparence

Le MEF va justement continuer sur cette lancée. « Le ministère de l'Economie et des Finances continuera l'amélioration de la mise en ligne des dépenses, dans un esprit de transparence », selon toujours ce communiqué. Force est, en tout cas, de constater que ces derniers temps, le ministère de l'Economie et des Finances a fait l'objet d'attaques qui n'étaient pas forcément justifiées, notamment de la part des députés de l'opposition. Les observateurs assimilent d'ailleurs cette publication non recoupée sur Facebook comme faisant partie d'une campagne de dénigrement bien orchestrée à l'endroit de ce département-clé de l'économie.