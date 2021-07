Algérie: Coupe de la Ligue / La finale JS Kabylie - NC Magra fixée au 31 juillet

Alger — La finale de la Coupe de la Ligue professionnelle de football entre la JS Kabylie et le NC Magra se jouera le samedi 31 juillet, probablement au stade olympique du 5-Juillet (Alger), a indiqué l'entraîneur français de la JSK, Denis Lavagne.

"La finale est fixée désormais au 31 juillet. Il faut penser à ce rendez-vous en faisant notamment tourner l'effectif et donner du temps de jeu à d'autres éléments, pour permettre à tout le monde d'aborder cette finale au mieux de sa forme. J'ai en ma possession l'ensemble des joueurs pour ce match que je considère comme le plus important de la saison", a indiqué Lavagne, dans un entretien vidéo accordé à la page officielle Facebook du club kabyle.

En demi-finales, la formation kabyle s'est qualifiée aux dépens du WA Tlemcen (1-0), alors que le NCM a passé l'écueil de l'USM Alger (2-1, a.p).

Le coach des "Canaris" s'exprimait mercredi soir, à l'issue du match nul concédé à domicile face au NA Husseïn-Dey (1-1), en clôture de la 31e journée du championnat de Ligue 1.

"Nous avons bien entamé le match, en mettant du rythme dans le jeu, mais on n'a pas su prendre à défaut la défense adverse. On s'est fait surprendre sur un contre. Les joueurs ont bien réagi. Nous sommes parvenus à égaliser, mais on avait en face une équipe bien regroupée derrière, chose qui nous a empêchés de marquer le deuxième but", a-t-il ajouté.

Et d'enchaîner : "Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions. Je ne reproche rien aux joueurs, ils ont tout donné, mais on a manqué d'inspiration et de créativité pour concrétiser notre domination".

Après s'être inclinée samedi dernier en finale de la Coupe de la Confédération, face aux Marocains du Raja Casablanca (2-1) au stade de Cotonou (Bénin), la JSK aura une belle occasion de sauver sa saison en visant la Coupe de la Ligue professionnelle. En attendant, Lavagne compte faire le plein en championnat.

"D'ici à cette finale, nous allons aborder nos prochains matchs de championnat avec l'intention de s'imposer et réaliser la meilleure performance possible, c'est la manière de pouvoir préparer la finale. Certains joueurs comme Benabdi et Bensayah, qui ont de petits bobos, ont besoin d'être ménagés pour pouvoir récupérer et terminer la saison en force", a-t-il conclu.

Pour rappel, la Coupe de la Ligue, réservée exceptionnellement aux clubs de la Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette saison en remplacement de la Coupe d'Algérie, annulée en raison de la programmation chargée due au Covid-19.