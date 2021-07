Algérie: Dermatologie - Mise en garde contre une exposition prolongée au soleil

Alger — De spécialistes en dermatologie ont mis en garde, jeudi à Alger, contre une exposition prolongée au soleil pouvant causer des dommages irréversibles à la santé, à court, moyen et long termes.

Un exposition prolongée au soleil, notamment entre 11h du matin et 15h de l'après-midi, à une température très élevée peut entrainer de graves séquelles à court terme (brulures de la peau), à moyen terme (pigmentation et vieillissement de la peau) et à long terme (cancer), a fait savoir Dr Hocine Saheb, dermatologue de la wilaya de Tizi Ouzou lors d'une journée d'étude sur la sécheresse de la peau et ses conséquences.

Dans ce cadre, le spécialiste recommande de boire beaucoup d'eau et d'hydrater la peau avec des crèmes, en renouvelant l'opération chaque heure.

Pour ce qui est des enfants, Dr Saheb préconise de leur assurer une protection solaire et d'éviter de les exposer au soleil.

Pour lui, il existe deux types d'hydratation, la première étant fixe et la seconde ne se fait qu'en buvant de l'eau qui s'évapore lors des activités quotidiennes de la personne, rappelant que la peau est exposée à divers dommages environnementaux externes, telle l'exposition aux produits chimiques et à la pollution, et d'autres internes comme les changements hormonaux chez l'Homme, en sus de diverses infections, ce qui nécessite sa protection continue à travers l'utilisation de nouvelles techniques et la fourniture de vitamines et de principes actifs.

Et de rappeler, à ce propos, l'utilisation de plusieurs techniques modernes à travers l'introduction des principes actifs qui touchent l'ensemble des couches de la peau en profondeur, contrairement au recours à de diverses pommades qui protègent la peau et la couche externe uniquement.

Elle a également rappelé le traitement par la technologie "LED" qui a donné des résultats satisfaisants pour la réduction des cicatrices après l'intervention chirurgicale, notamment chez les personnes ayant subi de graves brûlures ou été atteintes d'un cancer après la radiothérapie.