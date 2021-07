Ile Maurice: Tourisme - Quelque 1 500 réservations jusqu'à fin septembre

Les premiers touristes ont foulé le sol mauriciens ce jeudi 15 juillet. Ravis de figurer sur la liste des hôtels qui pourront opérer, les hôtels certifiés Safe Travels pour les vaccinés et les hôtels de quarantaine pour les non-vaccinés se sont préparés à accueillir les premiers touristes ainsi que des résidents qui rentrent au pays, aujourd'hui. Selon des sources autorisées, à lundi, plus de 1 500 réservations jusqu'au 30 septembre avaient été faites. En effet, le chiffre évolue en fonction des annulations. La comptabilisation est toujours en cours.

Pour rappel, ceux vaccinés pourront profiter de la plage et de toutes les facilités de leur hôtel tandis que les voyageurs non vaccinés devront rester 14 jours en isolement, avec leurs repas livrés dans leur chambre d'hôtel.

Au niveau des hôtels qui accueilleront uniquement des voyageurs vaccinés, tels que LUX* Grand-Gaube, un protocole sanitaire strict a été établi afin d'assurer un séjour en toute sérénité à ces derniers, à travers le Collective Care programme. Dans cette optique, «l'utilisation de gants et masque sera obligatoire pour tout le personnel. La distanciation physique et l'utilisation dde gel hydro-alcoolique seront de mise à travers l'hôtel. Un nettoyage minutieux sera effectué et un officier sera responsable d'assurer la mise en place et le suivi des protocoles. Un médecin sera aussi mis à la disposition des clients 24/7».

À LUX* Grand-Gaube tous les employés de l'hôtel sont vaccinés et ont été soumis à des tests pour cette reprise. L'hôtel compte déjà, à ce jour, un taux d'occupation de 20 % du 15 au 31 juillet. Plus précisément, 569 nuitées, soit 15 % de touristes et 5 % de Mauriciens et résidents.

Quant à Tamassa Bel Ombre, qui ouvre à partir du 1er août pour les vaccinés, la grande majorité de ses clients y passeront 14 nuits. Jusqu'à présent, la majeure partie des réservations viennent de citoyens revenant au pays. L'occupation du mois d'août est le point de départ et une meilleure reprise au fil des mois est espérée. «Nous n'avons que huit personnes qui font moins de 14 nuits. Les réservations arrivent lentement mais sûrement. Il faut cette première étape d'ouverture des frontières pour que les réservations augmentent», avance la direction.

Du côté de l'hôtel Les Cocotiers, Yashill Ittoo, le responsable commercial, note que 40 % des réservations sont des Mauriciens et 60 % des étrangers vaccinés. «Il y a pas mal d'expatriés aussi qui retournent à Maurice», précise-t-il. «Nous sommes complètement remplis en termes de chambres pour juillet, même si depuis mardi, il y a pas mal de changements de vols, ce qui résulte en des annulations et changements de dernière minute pour les réservations.»

Engouement et réel intéret

Pour l'accueil des clients, le responsable commercial soutient que l'hôtel ayant été un centre de quarantaine depuis janvier, deux équipes travaillaient en rotation. Ce qui fait que le personnel est préparé par rapport aux protocoles sanitaires et les précautions à prendre.

Même son de cloche chez Beachcomber, qui se dit prêt pour la réouverture. Au cours de ces dernières semaines, les préparatifs ont été finalisés pour accueillir les clients dans les meilleures conditions. L'objectif, fait-on comprendre, est d'offrir une expérience mémorable en ligne avec la réputation haut de gamme de la destination mauricienne même s'ils devront rester à l'intérieur du resort.

Il est observé que du 15 juillet au 30 septembre, ce sont surtout des Mauriciens et des résidents mauriciens qui souhaitent retourner à Maurice qui réservent des séjours in-resort. Ils sont relativement nombreux. Les deux établissements du groupe, Trou-Aux-Biches Beachcomber et Victoria Beachcomber, afficheront un taux de remplissage élevé durant cette période.

Un engouement et un réel intérêt des clients étrangers pour la destination mauricienne et pour les hôtels Beachcomber à partir d'octobre est constaté. Soit, l'envie de dépaysement et d'évasion. «C'est une dynamique positive qui nous permet d'être prudemment optimiste pour la haute saison qui approche», indique la direction de Beachcomber.

Quant à Coral Azur Beach Resort, qui offrira le séjour en quarantaine, il accueillera des voyageurs non vaccinés à des prix abordables. Il enregistre du 15 juillet au 18 juillet un taux d'occupation de 24 %. Après le 19, il passera à 40 %. À partir du 23, l'hôtel sera rempli à plus de 60 %. La demande vient majoritairement de Mauriciens. La tendance s'avère satisfaisante.