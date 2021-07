Gambie: La Banque Mondiale assure le Président Barrow de son soutien aux victimes de la tempête de vent

Palais Présidentiel, Banjul, 13 Juillet 2021: Le Président Adama Barrow a reçu le Directeur du Bureau de la Banque Mondiale en Gambie, Nathan Belete, en audience ce mardi. Mr Nathan Belete s'est rendu au Palais Présidentiel pour transmettre un message d'appréciation et de respect au nom de la Banque Mondiale et montrer sa solidarité au gouvernement suite à la tempête de vent qui a fait des ravages et des victimes en Gambie le 7 juillet.

Suite à la réunion à huit-clos qui a eu lieu entre lui et le Président, Mr Belete a déclaré que les discussions ont été centrées sur les possibilités de rehausser les relations entre la Banque Mondiale et la Gambie. Il a précisé que le Président a mis en exergue l'importance de promouvoir la collaboration entre les secteurs public et privé, et ce, en vue du renforcement et de l'amélioration de la production agricole et de la sécurité alimentaire.

Mr Belete a adressé ses félicitations au gouvernement de la Gambie pour la gestion efficace et rigoureuse de l'économie durant la pandémie du covid-19. Il a informé les médias des discussions sur les engagements présents de la Banque dans le secteur de la santé, mais a également annoncé un partenariat de collaboration pour la livraison de vaccins anti-covid. La Banque est prête à apporter son soutien aux efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie.

L'un des faits importants de cette rencontre, selon Mr Belete, a été la discussion sur les voies et moyens pour la Banque Mondiale d'apporter son soutien aux familles touchées par la terrible et effroyable tempête de vent qui a ravagé le pays lors de la nuit du 7 Juillet. Mr Belete a promis l'appui de la Banque Mondiale qui permettra aux victimes de ce désastre naturel de recevoir l'aide et l'assistance dont elles ont présentement besoin.

