Sénégal: Remise de matériels agricoles - Un partenariat de 5 milliards 200 millions

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a pris part à une cérémonie de remise des matériels agricoles s'est déroulée hier, mercredi 14 juillet au grand théâtre national Doudou Ndiaye Rose, en compagnie du ministre de l'Agriculture et de l'Equipent rural, Pr Moussa Baldé. Financé à hauteur de 5 milliards 200 millions de FCFA, les bénéficiaires ont reçu 29 tracteurs, 67 motoculteurs multifonctionnels ainsi que 22 moissonneuses batteuses.

Le chef de l'Etat Macky Sall a présidé hier, mercredi 14 juillet, au grand théâtre national Doudou Ndiaye Rose, la cérémonie de remise de matériels agricoles. Cet équipement d'une valeur de 5 milliards 200 millions de FCFA est destiné à 100 bénéficiaires répartis dans les 14 régions du pays.

En partenariat avec la Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER), la Banque Agricole, Provale-CV et avec le soutien de la Banque Africaine de Développement (BAD), le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Pr Moussa Baldé a réceptionné 29 tracteurs, 67 motoculteurs multifonctionnels.

Après la réception de 7 0 0 unités de matériel motorisé en 2020, dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale face à la pandémie, d'autres appuis ont suivi. Il s'agit, entre autres, de 22 moissonneuses batteuses pour les riziculteurs de la Vallée du Fleuve Sénégal et du bassin de l'Anambé. Avec le lancement du Projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales, le PAVI, Centré sur la structuration des chaines de valeurs, la DER qui pilote ce programme, collabore avec le ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural ainsi que la Banque agricole afin de mutualiser les moyens pour un impact encore plus significatif. Sur le montant total de ce projet, le ministère de l'Agriculture a apporté une somme de 2 milliards et une ligne de crédit consensuelle accordée par la DER-EJ et la Banque Agricole pour des montants de 1 milliard 225 millions et 750 millions.

Ces ressources vont permettre, en partie, de soutenir 100 bénéficiaires répartis entre des fédérations paysannes, des coopératives et groupements d'intérêt économique (GIE) qui pourront chacun disposer d'un tracteur neuf équipé. La DER-EJ a mobilisé une valeur de 1 milliard 220 millions qui sera affectée au renouvellement des petits matériels agricoles, au profit de 600 petits producteurs.

En outre, pour la campagne agricole en vue en 2021, la DER a mis en place une ligne de crédit de 15 milliards pour la filière anacarde, en plus des 3 milliards pour l'achat d'engrais et de semences, selon les autorités. Durant son allocution, le président de la République a invité les producteurs à veiller au maintien des matériels. «Chers producteurs, je vous invite à veiller à l'entretien et à la maintenance du matériel par la formation d'abord des conducteurs... », a déclaré Macky Sall.