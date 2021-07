Sénégal: Sédhiou / Plaidoyer en faveur de la vaccination anti-covid et des élections apaisées - Les chefs de village lancent la campagne de masse à N'Diama Pakao

L'association régionale des chefs de village de Sédhiou a lancé hier, mercredi, 14 juillet à N'diama Pakao dans le Nord de la région, une vaste campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination contre une 3ème vague du coronavirus. Ces auxiliaires de l'administration comptent également assurer le monitoring du processus électoral pour éviter des scènes de violence. Ils ont lancé cette campagne citoyenne sous le parrainage du Khalife général de N'diama Pakao, El Hadji Sidya Drame, Ambassadeur pour la paix universelle et président des Ulémas mandingue du Sénégal.

Dans le cadre de la prévention et de la riposte contre une 3ème vague de coronavirus, le collectif des associations de chefs de village de la région de Sédhiou a choisi le foyer religieux de N'diama Pakao et sous le parrainage de El Hadji Sidya Dramé, khalife général, Ambassadeur pour la paix universelle et président des Oulémas mandingue du Sénégal, pour lancer, hier mercredi, 14 juillet, la campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination de masse.

Sidi Faty le président de l'association régionale des chefs de village de Sédhiou déclare que «le président de la République a fortement recommandé que les gens aillent se faire vacciner car cette 3ème vague de covid-19 est très dangereuse. C'est pourquoi nous avons pensé lancer une vaste campagne de sensibilisation en direction de toutes les communautés de la région de Sédhiou. Nous avons choisi de faire ce lancement ici à N'diama Pakao en raison de l'influence du khalife général El Hadji Sidya Dramé à mobiliser les populations pour aller se faire vacciner. Il est très écouté et respecté et partout».

Par la même occasion, ils comptent assurer le monitoring du processus électoral pour la paix et la stabilité. «Nous sommes à l'approche des élections territoriales et nous recommandons aux gens d'aller vérifier leur inscription et s'ils ne sont pas à jour, ils auront la possibilité de rectifier au lieu d'attendre le dernier moment. Nous demandons à ce que chacun fasse son devoir citoyen pour que la paix continue de régner dans notre pays», a soutenu Sidy Faty le président des chefs de village de la région de Sédhiou.

LE SERMON DU KHALIFE CONTRE LE CORONAVIRUS ET LES VIOLENCES

De son côté, le guide religieux El Hadji Sidya Dramé, a appelé à la paix et au développement. «Je remercie les chefs de village qui ont décidé de faire leur lancement ici. Je souscris à leur appel en faveur de la vaccination de masse et au respect des mesures barrières contre le coronavirus. J'exhorte et prie également pour la tenue des élections apaisées et transparentes. Je prie aussi pour un bon hivernage sans dégâts et avec de très bonnes récoltes», a indiqué le guide religieux. L'association régionale des chefs de village de Sédhiou sollicite du président de la République Macky Sall, un accompagnement et un titre de modérateur social pour El Hadji Sidya Dramé. «El Hadji Sidya Dramé est en train de faire de gros efforts dans la consolidation de la paix ici en Casamance, partout au Sénégal et dans le monde. Il n'a pas attendu l'Etat pour engager des chantiers ici.

C'est pourquoi nous demandons au président Macky Sall de lui donner des moyens comme la construction et l'équipement de ses darras, le bitumage de la bretelle entre N'diama et son fief (retraite spirituelle à Oumoul Qurah) et l'achèvement des travaux de construction de la mosquée», a plaidé Sidy Faty le président de l'association régionale des chefs de village de Sédhiou.

Enfin, le guide religieux et khalife général de N'diama Pakao a, à son tour, après s'être réjoui de l'octroi des indemnités aux chefs de village, a porté le plaidoyer en faveur de leur dotation en véhicule en vue, dit-il, d'assurer aisément la liaison sociale à l'échelle de base de leur communauté pour le bienêtre en permanence.