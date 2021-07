Sénégal: Distribution des engrais pour la campagne 2021 - Les assurances des ICS, «la moitié de la commande d'engrais livrée»

En visite aux Industries chimiques du Sénégal (ICS), les membres du comité de suivi de la campagne agricole 2021 ont reçu les assurances des responsables. Ils ont donné des assurances que le rythme sera accéléré après que plus de la moitié de la commande a été déjà livrée et les membres du comité se sont dits rassurés.

Les retards et les inquiétudes suscités par la distribution des engrais dans le cadre de la campagne agricole 2021 seront bientôt un mauvais souvenir pour les paysans. En effet, les industries Chimiques du Sénégal ont assuré aux membres du comité de suivi de la campagne agricole que la distribution a déjà démarrée et va s'accélérer afin que d'ici la fin du mois de juillet, la commande soit livrée entièrement.

Et selon, les responsables de la société, déjà 13.000 tonnes d'engrais ont déjà été livrées sur une commande de 25.000 concernant l'engrais de type 6-20-10 destiné à la culture de l'arachide. Pour les autres qualités, destinées à la culture des céréales, les quantités restantes seront livrées dans les meilleurs délais. Aussi, la société productrice d'engrais a assuré que la production sera affectée prioritairement au marché national, conformément au souhait des producteurs. «Sur le déroulement de la campagne agricole. Nous avons pu leur montrer qu'aujourd'hui les ICS travaillent exclusivement pour la campagne agricole notamment depuis le début du mois de juin. Nous avons montré les quantités qui ont déjà été mises à disposition. Sur le 6 20 10, sur une commande de 25 mille nous avons déjà à livrer aux environs de 13 mille tonnes. Pour l'engrais mil et arachide nous en avons déjà livré une partie et nous comptons sur les 10 jours qui viennent presque livrer aux alentours de 80% sur ces deux formules», a expliqué Abdoulaye Dieye, directeur commercial des ICS. Selon le directeur, le Sénégal sera bien approvisionné d'ici à la fin du mois de juillet.

S'exprimant sur les prix, le Directeur commercial a rappelé les efforts faits par la société pour faciliter l'accès producteurs sénégalais aux engrais, malgré un contexte mondial malgré par la flambée des prix engrais sur marché international. «Nous avons, par rapport au cours international, des prix inférieurs de l'ordre de 20 à 30%. Ça, c'est l'effort que les ICS ont tenu à faire pour permettre au paysan sénégalais de ne pas trop subir l'impact des prix qui est aujourd'hui d'un impact international», a expliqué M. Dieye. Les membres du comité ont exprimé leur satisfaction par rapport au taux de livraison des commandes mais aussi à la priorité accordée au marché national par les ICS. «Aujourd'hui, on avait un souci qui est la disponibilité du produit, on a un objectif, c'est la priorisation de la demande nationale.

A écouter les autorités des Ics, nous sommes rassurés», a dit Aliou Dia. Le président de Force Paysanne a insisté sur la nécessité de régler cette question de l'engrais afin de permettre de lever définitivement les obstacles au bon déroulement de la présente campagne. «En termes de mise à disposition de semences, Dieu merci, plus de 95% est assuré et en termes d'engrais le focus est mis sur l'arachide.

Et si aujourd'hui, les chiffres qui sont annoncés par les ICS avoisinent déjà plus de la moitié de ce qui a été commandé, on ne peut que s'en féliciter et demander que ce rythme continue, que la demande nationale soit satisfaite, que les paysans puissent disposer à temps de cet engrais aussi bien pour l'arachide et pour les céréales aussitôt après», a-t-il martelé. Rappelons que pour cette présente campagne la commande d'engrais est estimée à 35.000 tonnes dont 25.000 pour la catégorie «6 20 10» pour l'arachide, le 15 12 10 pour le mil et le triple 15 pour le maïs.