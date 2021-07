Afrique: Cosafa Cup - Le Sénégal en demies

C'est fait ! Le Sénégal jouera les demi-finales de la Cosafa Cup édition 2021. L'équipe nationale locale a battu le Malawi au bout du temps additionnel (2-1), grâce à un but in extremis de Abou Bakry Diop, sociétaire d'Hlm Grand Yoff. Les Lions locaux ont arraché une victoire ce mercredi face au Malawi à la dernière seconde du temps additionnel en Cosafa Cup qui se joue en Afrique du Sud. Finalement, au bout des arrêts de jeu, les efforts sénégalais ont été récompensés par un but de Abou Diop (92e).

Une victoire qui hisse les joueurs de Koto, invités du tournoi, en demi-finale de cette compétition. Alors que le Sénégal se dirigeait tout droit vers une élimination après le but du Mozambique face à la Namibie, Abou Bakry Diop le pensionnaire d'Hlm Grand Yoff sur un centre d'Abdou Seydi, s'est élevé plus que haut que tout le monde pour marquer de la tête et donner la victoire précieuse aux siens. Son deuxième but de cette partie.

A huis clos sur la pelouse de Métropole Nelson Mandela Bay, la rencontre entre le Sénégal et le Malawi pour le compte de la quatrième et dernière journée du groupe B a accouché d'un match plaisant, Joseph Koto qui a opéré quelques changements sur le plan offensif avec la titularisation d'Abou Diop sur le flanc gauche, a réussi un coaching gagnant.

Mi-temps légèrement dominée par l'équipe nationale du Sénégal qui a ouvert le score des le premier quart d'heure à la 11e minute plus précisément. La première réalisation d'Abu Bakry Diop dans cette partie sur le service d'Alfred Gomis. Mais, les joueurs de Bob Mpinganjira ont réussi à remettre les pendules à l'heure avant la fin du premier acte par Muyaba 35e. Au retour des vestiaires, les Lions et les Flammes multiplient les actions sans pour autant trouver la faille.

Les Koto Boy's ont repris l'avantage à la dernière minute du temps additionnel 92e. Dans l'autre rencontre de la poule B, Mozambique gagne la Namibie sur le score d'un but à zéro (1-0) grâce à Melque Malito. Les Warriors, qui terminent à la deuxième position du groupe disputeront, eux aussi, les demi finales. La Namibie, le Malawi et le Zimbabwe sont éliminés.