Afrique: Qualification à la coupe de la CAF - Le dauphin de la ligue 1 double le vainqueur de la coupe du Sénégal

Après le sacre de Teungueth Fc décroché dés la 24ème journée, la lutte pour l'attribution de la deuxième place constitue désormais un enjeu de taille pour les équipes du haut du tableau de Ligue 1. Pour cause, la nouvelle donne qui a été introduite avant-hier, mardi 13 juillet, par le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football autorisant à l'occupant de la deuxième place à la fin du championnat, de représenter le Sénégal à la prochaine Coupe de la Confédération africaine football (CAF).

LA COUPE CAF A L'EQUIPE VICE- CHAMPIONNE

Au motif qu'à la date limite du 19 juillet pour la désignation des représentants des différents pays aux compétitions africaines des clubs, la Coupe du Sénégal ne sera pas encore terminée. Ce qui ouvre largement la voie à une lutte acharnée pour les deux ultimes journées. Outre le dauphin Génération foot, trois autres formations notamment Diambars, Diaraf et l'As Pikine avaient les cartes en main dans le duel à distance qu'elles ont mené hier, mercredi 14 juillet pour le compte de la 25ème journée. Après avoir facilité aux Rufisquois, le sacre, en faisant match nul, le week-end passé face à l'AS Douanes, les Grenats de Génération Foot devraient encore prendre leur mal en patience puisqu'ils ont encore été tenus en échec à domicile par le champion Teungueth Fc (0-0). Ils restent cependant accrochés à la deuxième place avec 43 points au compteur.

Son suivant immédiat, Diambars (3ème avec 43 points) n'en a pas aussi profité avec le match nul concédé sur la pelouse du Casa Sports (6ème; 33 points). Le Jaraaf (4ème, 41 points) devra également se contenter de la 4ème place suite à la défaite (2-1) subie à Thiès devant le CNEPS Excellence (8ème, 29 points). Une victoire qui est venue à son heure puisqu'elle permet à l'équipe thiessoise de s'éloigner définitivement de la relégation en passant de la 10ème à la 8ème place. L'AS Pikine qui espérait de son côté monter sur le podium et même prétendre à une deuxième place, a laissé filer sa chance et devra se contenter de la 5ème place (40 points) après sa courte défaite essuyée à domicile (0-1) face à une équipe de Douanes, confinée dans le ventre-mou du classement (7ème; 30 points). De son côté, l'équipe de Ndiambour de Louga (9ème; 29 points) a fait l'essentiel à domicile et a réussi à se dégager de sa position de première équipe non relégable grâce à son précieux succès (0-1) devant le stade de Mbour.

LUTTE POUR LE MAINTIEN ; UNE PLACE POUR TROIS

Au bas du tableau, les jeux sont cependant loin d'être déjà faits entre Stade de Mbour, première équipe non relégable (26 points), Niary Tally (24 points) et l'Us Gorée (24 points) qui vont devoir livrer une ultime bataille pour se maintenir dans l'élite. Sortie largement victorieuse de son duel face Mbour Petite Cote (3-0), l'équipe de Niary Tally n'a en effet pas son destin en main et devrait encore réaliser un dernier sursaut lors de la dernière journée pour espérer se sauver de la relégation. Malgré sa belle victoire (1-3) obtenue en déplacement face à Dakar Sacré-Cœur, l'équipe goréenne reste également en sursis. Elle dispose mathématiquement d'une ultime chance de rester en Ligue 1 en cas de succès pour son dernier match.

RÉSULTATS 25ÈME JOURNÉE

AS Pikine - AS Douanes (0-1)

Génération Foot - Teungueth FC (1-1)

Dakar Sacré-Cœur - Gorée (1-3) ;

Stade de Mbour - Ndiambour (0-1) ;

Casa Sports - Diambars (0-0) ;

Excellence - Jaraaf (2-1-)

NGB - Mbour PC (3-0)