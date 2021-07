Sénégal: Préparatifs de la tabaski 2021 - Des clients absents, dans un marché inondé de marchandises

A la dernière semaine de la Tabaski, les vendeurs ont de quoi offrir aux clients pour satisfaire leurs besoins inhérents à la fête. Mais ces derniers sont encore aux abonnés absents, dans un marché «inondé» de marchandises et autres produits.

Au marché de Ouakam, sur un alignement de près de 100 mètres, sont exposés légumes, bijoux, chaussures, friperie, mèches et toutes autres marchandises qui s'avère intéressantes à l'occasion de la fête. Sur table ou à terre. Les places sont délimitées et mesurent plus de 1m l'une et cédée moyennant la somme de 15 000 ou 20 000 FCFA. C'est une sorte de foire qui ne dit pas son nom organisé à l'approche de chaque événement pareil. Selon Pape G. Sow, c'est pour mettre de l'ordre dans le marché «qui a commencé à déborder». «A chaque évènement, comme la Tabaski, on organise le marché en délimitant les places pour permettre aux vendeurs de rester sur place et vendre tranquillement leurs marchandises ou produits.

Chacun mettait sa marchandise là où il le sentait ; mais avec l'aide de notre maire, nous parvenons à montrer une belle image de notre ville». «On est ensemble», clame cet agent de la mairie. «Ouakam nous appartient tous et il est de notre ressort de veiller à son avancement. Tout le monde vend ici, des habitants de Ouakam comme des habitants d'autres localités». Il poursuit : «ce sont les vendeurs eux-mêmes qui veulent cette organisation et il y va de leur intérêt. La mairie ne fait que les accompagner. Mais la règle est de déguerpir une fois la Tabaski passée parce que ce serait en quelque sorte un retour au désordre. Et, en plus, les boutiquiers n'approuvent pas vraiment la présence des vendeurs sur ces lieux car ils étouffent leur visibilité».

Du coté des vendeurs, malgré la cherté des places, l'espoir est permis. Seulement, ils attendent toujours de voire des clients qui tardent de venir. Daouda Guèye, vendeur de friperie, couché sur les rideaux, draps, robes... qu'il vend déplore la différence de prix. «Ce n'est pas normale de nous taxer la somme de 20 000 FCFA, au moment ou les vendeurs de bijoux et autres ne payent que 15 000 FCFA.» Et de continuer son récit : «j'ai une doléance à adresser au maire Samba Bathiely Diallo : "il faut qu'il nous laisse continuer de vendre sur ces lieux parce que c'est lui qui nous y avait déguerpi". Nous sommes des citoyens comme tous et des soutiens de famille et c'est à travers ce commerce qu'on gagne notre pain.»

CHERTE DES PLACES: QUAND DES VENDEURS PAYENT POUR LEUR COMPORTEMENT

La fête de la Tabaski est une grande occasion pour se faire belle ou beaux. Pour ce faire, les vendeurs investissent leur argent pour satisfaire une clientèle diversifiée et hésitante. On est aux environs de 15h. Assise sur une natte, face à un bol de riz à peine vidé de son contenu, Sokhna Aïda Kassé, vendeuse de bijoux, sacoches et autres accessoires de femmes est optimiste. Elle pense se tirer d'affaire. «Nous n'avons pas encore vue de clients mais espérons une amélioration les jours à venir. Tout ce que nous voulons, c'est travailler ; nous ne sommes pas des "femmes objets" et nous ne voulons dépendre de personne. Nous remercions la mairie de nous avoir permis d'exposer nos marchandises ici, sans trop de procédure ; il suffit juste de s'acquitter de la somme de 15 000 FCFA, contre un reçu (par la municipalité), pour vendre en toute quiétude». Un peu plus loin, sous l'ombre d'un arbre, Ahmed Gueye, vendeur de chaussure, n'a rien à envier à ceux qui sont sous des ventilateurs. Cependant, il pointe du doigt les vendeurs qu'il tient pour responsable de la cherté des places, du fait de leurs comportements.

Lui qui avait payé 10 000 FCFA pour une place de 1m50 l'année dernière, a déboursé 15 000 F CFA pour 1m20 cette année. Fatigués de se déplacer du jour au lendemain, de peur de se voir confisqué leurs marchandises, par les agents de sécurité/contrôle de la mairie. «Les commerçants se précipitent et se bousculent pour se faire octroyer des places. C'est ainsi que les agents de la mairie en ont profité pour augmenter les prix. Et, une fois la place délimitée, on ne te donne pas de temps, il faut à la minute qui suit se rendre à la mairie pour payer, à défaut de voire l'octroyer a quelqu'un d'autre», explique-t-il.

Des chaussures de femmes, enfants et adultes exposées sur sa surface temporaire de 1m20, Ahmed Guèye poursuit : «le model de chaussure le mieux acheté est le «talon gnambi» qui est plus conforme avec l'habillement du jour de la fête. Mais, il y a aussi certaines qui portent leur choix sur les sandales». Cependant, «les chaussures des enfants sont très chères, nous les vendons pour satisfaire au mieux la clientèle. Et des fois, nous les vendons à perte.» A la question de savoir est-ce que les clients viennent ? La réponse est tout bonnement : «les clients attendent les dernières heures avant la Tabaski pour acheter car ils se font l'idée que les commerçants bazardent le reste de leurs marchandises pour éviter qu'ils trainent entre leurs mains.»

DE «MBAAR BI» A UNE SORTE DE FOIRE : Histoire de l'occupation d'un espace convoité

Si on se rafraîchit la mémoire, cette espace délimitée parla mairie aujourd'hui et dont les places sont attribués entre 15 000 et 20 000 FCFA à l'approche de chaque grand événement religieux (la Tabaski, la Korité), abritait déjà de petites boutiques ou cantines communément appelées «mbaar» et leurs occupant «wa mbaar bi», vu l'architecture. Ces boutiques étaient alignées les unes contre les autres. Les toits étaient en zinc et les «pieds» en métal qui servaient de mur. EIles avaient ainsi la forme d'une case. Elles étaient établies par la mairie d'Ouakam sous l'ère de Thié Ndoye. Les droits d'acquisition ont été versés entre 2009, 2010 et 2011. C'est dans le cadre du programme de désencombrement de l'Etat du Sénégal qu'elles ont été détruites. Que sont devenus leurs ayants-droit, les commerçants du «mbar bi» ? Qu'en est-il des versements faits à la mairie pour leur acquisition à coup de plusieurs centaines de milliers de FCFA ? Ce sont entre autres questions qui taraudent les esprits. «A cette époque, je n'étais pas encore à la mairie», répond Pape G. Sow agent municipal interpellé à ce sujet.