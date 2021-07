Madagascar: JO Tokyo - Damiella de retour aux sources

La judokate entrera en action sur le tatami le 27 juillet au Nippon Budokan.

Le judo malgache est à l'honneur. Une délégation de la fédération malgache de judo conduite par son président, Siteny Randrianasoloniaiko a été reçue, hier, par l'ambassadeur du Japon, Higuchi Yoshihiro. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, Madagascar sera représenté par Damiella Nomenjanahary dans la catégorie des moins de 63kg en judo. « Votre participation à ces JO est le fruit de vos entraînements acharnés. Je vous souhaite pleins succès à Tokyo. Vous êtes la fierté de tout Madagascar. Bataillez dur ! » a lancé, Higuchi Yoshihiro, l'ambassadeur du Japon.

Et le diplomate japonais de profiter de l'occasion pour féliciter Siteny Randrianasoloniaiko qui est élu à la tête de l'Union africaine de judo (UAJ) et vice-président de la fédération internationale de judo. « En ma qualité d'ambassadeur, nous sommes disposés à travailler avec la fédération pour développer le judo malgache », continue le diplomate. Le judo est l'une des disciplines les plus représentées aux Jeux Olympiques et là c'est un retour aux sources. « Le judo revient à domicile.

Les JO, c'est le plus grand événement sportif mondial. Nous remercions le gouvernement du Japon pour son soutien et espérons la continuité des projets pour le développement du judo malgache et continental » a fait savoir Siteny Randrianasoloniaiko. Le judo est très présent sur le continent où 50 pays sont membres de l'Union africaine du judo. « Notre objectif est de promouvoir le judo et ses valeurs ». Damiella qui va disputer les JO a suivi des études au Japon en 2018 en collaboration avec l'Ambassade du Japon à Madagascar.

Elle a pu concilier judo et études. Au cours de son séjour au Japon, elle a pu se perfectionner et participer aux tournois de Grand Chelem d'Osaka. « Le séjour au Japon m'a permis d'améliorer mon classement et a contribué à cette qualification. Je remercie tous ceux qui m'ont aidée à atteindre cet objectif de disputer les JO », a souligné Daniella. Elle a entamé une longue préparation pour ces olympiades en terre japonaise à travers les compétitions majeures, entre autres les Championnats d'Afrique et les Championnats du monde. La délégation malgache quittera le pays au plus tard le 20 juillet prochain. Ce samedi, le comité olympique malgache présentera officiellement la délégation à la presse.