Madagascar: USAID - Don de matériel informatique pour la Justice

L'USAID a fait don de matériel informatique au ministère de la Justice.

Le gouvernement américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), a fait don de matériels informatique et de visioconférence au ministère de la Justice pour améliorer la gestion de la Cour des comptes de Madagascar et celle des fonds publics. Lors de son intervention, le Directeur Général de l'USAID, John Dunlop, a déclaré, « grâce à une gestion améliorée des dossiers, la Cour veillera à ce que ses conclusions, rapports et jugements puissent éclairer les futures décisions de gestion et de politique ». Et d'enchaîner qu' »une Institution supérieure de contrôle pleinement indépendante et compétente est une composante essentielle de la gouvernance démocratique ».

Le matériel, dont des laptops, des téléphones portables et des équipements de visioconférence, améliorera le système de gestion des dossiers de la Cour et renforcera sa capacité à mener des travaux sur le terrain, à assurer la liaison avec les tribunaux financiers régionaux et à partager les expériences et les bonnes pratiques avec d'autres institutions supérieures de contrôle, en Afrique et le monde. Ce matériel, combiné à l'assistance technique continue de l'USAID, de la France, du Maroc et de la Norvège, permettra à la Cour des Comptes de mener plus efficacement des audits et d'examiner les politiques, améliorant ainsi la transparence du gouvernement et l'engagement des citoyens dans les fonctions gouvernementales.

Au cours de la cérémonie, le Président de la Cour des Comptes de Madagascar, Jean de Dieu Rakotondramihamina a déclaré : « La capacité de la Cour des Comptes à mener des travaux de terrain est essentielle pour que chaque citoyen sente que sa voix est entendue. »

Le projet de cinq ans « TANTANA » est financé par l'USAID et améliorera la gouvernance interne de la Cour, renforcera la communication et l'engagement du public, et améliorera la qualité et l'impact des audits et des arrêts rendus par la Cour.