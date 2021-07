Madagascar: Football-Telma Coupe de Madagascar - Toamasina, ton football fout le camp

Les seizièmes de finale de la Telma Coupe de Madagascar ont été marquées par l'entrée des équipes de la Pro League. Elles ont toutes réalisé un début fracassant.

Les premiers matches des 16es de finale de la Telma Coupe de Madagascar ont vu le football tamatavien toucher le fond avec deux éliminations peu glorieuses devant des équipes encore très modestes. Tôt mercredi, le mythique MMM se fait humilier par Disciples FC sur le score incroyable de 2 à 0. Les buts des Tananariviens sont l'œuvre de Rifa et du jeune Otis au cours d'un match pratiquement à sens unique tant les Tamataviens avaient eu du mal à développer un fond de jeu. Le même problème qu'a connu Tia Kitra face à la formation de Mama FC. Les hommes de Careca, l'ancien coach d'Elgeco Plus, ont imprimé un rythme fou à la rencontre pour prendre à la gorge une équipe de Tia Kitra qui n'était pas prête pour reprendre une saison compliquée. La victoire du champion de Maevatanana par 2 à 0, est assez logique au grand dam du public du stade de Barikadimy. Et c'est bien dommage car cela met à mal la gestion du football d'Atsinanana et même la situation du président de la Ligue locale, Andry Marcel, bien obligé de revoir sa copie pour sortir le football tamatavien de ce gouffre. C'est bien beau d'avoir un beau stade aux normes internationales avec des chaises achetées au prix fort, les plus chères du marché, confie-t-on, mais il faut mettre en place une vraie politique de développement. Ce jeune président en est-il capable ? C'est toute la question.

Les équipes de Pro League s'imposent. Par ailleurs, cinq équipes de la Pro League étaient en lice pour les 16es de finale de la Telma Coupe hier dans la capitale. Elles se sont passées sans encombre de leur adversaire respectif. L'Uscafoot n'a fait qu'une bouchée de Santos Mah FC sur un large score de 9 à 0. Idem pour le Cosfa qui avait largement dominé l'UFA Sabnam par 7 à 1. Le SC-DFC a atomisé Oba Ampefiloha sur le score de 6 à 2. Le FC AZ n'a pas pu tenir tête face à l'AS Adema. Le champion de Madagascar l'a écarté par 4 à 1. Net Foot a tenté de prendre le dessus sur l'Elgeco Plus. Les protégés de Rivo Manantsoa Rasolonanahary ont tout donné mais le champion d'Analamanga reste intouchable en s'imposant sur le score de 3 à 1. Le match entre CFFA et FFAM a complété cette journée. L'équipe de la commune d'Andoharanofotsy a eu raison de son adversaire par 2 à 0. Il ne reste plus que trois matchs qui se joueront demain dont deux à Mahajanga et un à Fandriana. Five FC rencontrera FCO Boeny, tandis que l'AJESAIA affrontera JTM. Fisakana FC accueillera dans sa région FCI Ihorombe.