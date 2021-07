Madagascar: Danse - Ariry Andriamoratsiresy dans « un jour, un artiste »

Pourquoi changer une formule qui gagne ? Au mois de Mai, L'IFM Analakely a initié sur sa page Facebook des vidéos d'introduction de l'évènement « un jour, un artiste » .

Après les tournages à huit clos, les artistes présenteront enfin au public la version intégrale de leurs œuvres. Pour le samedi 24 juillet, le danseur chorégraphe Andriamoratsiresy s'est entouré de huit artistes issus du slam, du théâtre et de la danse.

Pour ouvrir les festivités, place à la restitution de l'atelier danse, percussion et voix « Folam-batana » et « Vatampeo ». Rado Ravalison enchaînera ensuite avec un spectacle de slam poésie. Plus tard se tiendra le spectacle de danse et musique de la compagnie Rary et CDT et Osanika. Fela Razafiarison et Vony Ranala, quant à elles, offriront un aperçu de Rêve-road. Avant la tombée du rideau, la compagnie Rary clôturera avec le spectacle de danse « Alatsinainy maraina ».