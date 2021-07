Congo-Brazzaville: Petites et moyennes entreprises - Les cadres planchent sur la feuille de route du secteur

Le séminaire organisé du 15 au 17 juillet à Brazzaville par le ministère des Petites et moyennes entreprises (PME), de l'Artisanat et du Secteur informel vise à définir le cadre stratégique et opérationnel du secteur.

« Les orientations de la feuille de route qui sortira de ce séminaire aideront, j'en suis convaincue, notre département ministériel à mieux piloter et gouverner nos structures et à améliorer la gouvernance des organes sous-tutelle aux fins de promouvoir l'entrepreneuriat national », a indiqué la ministre en charge des Petites et moyennes entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo à l'ouverture des travaux.

Elle a souligné que le ministère des PME devrait contribuer à améliorer le climat des affaires ; rendre opérationnels les mécanismes d'appui financier aux PME congolaises pour un meilleur accès aux crédits ; poursuivre le plaidoyer pour mobiliser des financements internes et externes ; promouvoir l'entrepreneuriat et mettre en place des mécanismes d'accélération de la transformation progressive du secteur informel.

« Il nous faut faire preuve d'initiative et de créativité et avoir recours aux financements innovants, mais aussi aux emprunts nationaux et internationaux négociés aux meilleures conditions et à des taux concessionnels », a déclaré la ministre Mikolo.

De son côté, la représentante résidente adjointe du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Emma Ngouan-Anoh estime que ce séminaire intervient à un moment crucial de la lutte pour le redressement économique du Congo qui fait face à une récession depuis quelques années et à un contexte marqué par la pandémie de Covid-19.

Selon elle, cette rencontre va permettre de renforcer les cadres d'échanges et de renforcer les appuis que la tutelle et le PNUD feront au secteur informel. Emma Ngouan-Anoh a par ailleurs rappelé l'importance du secteur informel dans l'économie congolaise. Pour elle, ce secteur offre d'énormes opportunités méritant une attention soutenue et particulière.

Notons que ce séminaire se situe dans le cadre du processus managérial de formulation d'une feuille de route, des défis et des stratégies de pilotage du secteur des PME. « Au terme de ce séminaire, je souhaite que nous puissions poser des bases solides au travers d'une feuille de route stratégique, active et visionnaire afin de mieux redéfinir les objectifs et actions des résultats escomptés. », a conclu la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.