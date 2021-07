Madagascar: Electricité - Le mix énergétique comme solution

Uranium, pétrole, énergie solaire, énergie hydroélectrique... le potentiel énergétique malgache semble être fortement sous-exploité. La ruée mondiale vers l'utilisation d'énergies plus propres et respectueuses de l'environnement rend urgent pour Madagascar la nécessité de repenser non seulement sa politique énergétique, mais sa politique économique en général. Le secteur de l'énergie étant transversal.

Les trois journées portes ouvertes de l'Office des mines nationales et des industries stratégiques (OMNIS) des 8, 9 et 10 juillet derniers, ont permis d'ouvrir le débat sur l'orientation de Madagascar en termes de politique énergétique et de politique dans sa globalité. Entre les choix extrêmes de « courir vers la mise en place d'encore plus d'aires protégées » et ainsi « reverdir tout le pays » et celui de faire du pays un pays minier, il serait plus que temps de trouver le juste milieu. En effet, tous les acteurs du secteur des hydrocarbures et des ressources stratégiques, ainsi que des secteurs connexes, représentés durant ces trois jours, s'accordent à dire qu'il « est plus que temps pour Madagascar de mettre en cohérence ses politiques et stratégies de développement ». L'urgence vient du fait que les pays du monde, notamment les pays industrialisés, sont en plein basculement vers le renouvelable. Les objectifs de développement durable (ODD) font que l'usage des énergies fossiles soit voué, non pas à disparaître, mais à diminuer radicalement dans les années à venir. Madagascar possède pourtant d'énormes potentialités non encore exploitées. Si l'on ne parle que du pétrole et de l'uranium.

L'uranium, pour une énergie plus propre !

« Nous avons un grand potentiel en uranium et nous devons voir comment l'exploiter de façon à ce que ça soit bénéfique, non seulement aux étrangers, mais surtout aux Malgaches » a interpellé le Professeur Joël Rajaobelison, Directeur général de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN). C'était lors de son intervention sur la thématique « Uranium : des opportunités à exploiter » durant le webinaire du 9 juillet dernier. « Nous avons des gisements, nous avons du combustible. Pourquoi ne pas en user et mettre en place des réacteurs nucléaires ou idéalement une centrale nucléaire ? ». En effet, d'après les explications du Pr. Joël Rajaobelison, l'évolution technologique nous permet actuellement de créer ce qu'on appelle « un réacteur modulaire ». L'électronucléaire vient ainsi se joindre aux rangs des alternatives à l'énergie fossile que Madagascar pourrait développer. C'est moins coûteux et pourrait produire entre 10 et 100 mégawatts d'électricité. Et toujours d'après le professeur, l'on peut adapter le modulaire aux besoins du pays. « On peut combiner et rajouter plusieurs modules qui vont au final pouvoir constituer une centrale » note-t-il. Avant de rajouter « grâce à cette évolution technologique, l'énergie nucléaire est devenue plus accessible. C'est un espoir pour les pays en voie de développement comme Madagascar qui pourront y accéder sans avoir à mettre en place une grande centrale nucléaire».

De plus, l'énergie nucléaire produite grâce à l'exploitation de l'uranium a l'avantage d'être « écologique ». « Nous nous plaignons du réchauffement climatique et des changements qui s'opèrent partout dans le monde » souligne le DG de l'INSTN. Et face à cette situation, « le nucléaire s'affiche comme étant une énergie très pauvre en carbone et fait partie des énergies les moins polluantes et l'une des plus respectueuses de l'environnement. Même le solaire n'est pas entièrement propre ». « Si un pays n'use que de l'énergie nucléaire pour tourner, nous n'aurions même pas à parler de changements climatiques» n'a pas manqué de soulever le professeur. Néanmoins, en tant qu'élément radioactif, l'exploitation de l'uranium nécessite une grande technicité et le respect de procédés stricts. Face à cela, Joël Rajaobelison a mis l'accent sur la disponibilité, à Madagascar, des législations relatives à la protection contre les rayons nucléaires. Par ailleurs, les grandes puissances du monde, à l'instar de la Russie, de la Chine, du Canada, des EtatsUnis, de l'Australie ou encore de la France », sont celles qui recourent le plus aux énergies nucléaires. Et d'après les explications de Dinamalala Ranaivosaona, Directeur minéral et forage au sein de l'OMNIS, «le besoin est là et il est en croissance ». « Nous voulons certes avancer vers l'utilisation de sources d'énergie renouvelables telles que le solaire, mais même dans ce cadre, nous ne pouvons pas nous passer des autres sources d'énergie car les terres rares rentrent dans la mise en place des infrastructures de production de ces énergies solaires » a-t-elle soutenu. De plus, toujours en appui à ce plaidoyer en faveur de la promotion du nucléaire à Madagascar, Joël Rajaobelison a assuré que Madagascar « dispose des ressources humaines suffisantes et très bien formées ». « Nous avons une forte potentialité sur ce point et je suis sûr que ces ressources arriveront à bien gérer une centrale nucléaire » note-t-il.

L'indétournable pétrole

« Jusque-là, les économies mondiales se basent surtout sur les énergies fossiles » a précisé Olivier Belalahy, Directeur des hydrocarbures au sein de l'OMNIS. Et les explorations de 1901 à ce jour ont démontré la grande potentialité de Madagascar en termes d'hydrocarbures. Des potentiels « sous-explorés » et « sous exploités » selon les acteurs du secteur. Si l'on ne parle que de Tsimiroro dont la réserve d'huile lourde est estimée à plus d'1,7 milliard de barils. Le monde est pourtant actuellement, à un tournant de son histoire. Tous les efforts se tournent vers la nécessité d'atteindre les ODD. Ce qui inclut, la réduction de l'utilisation de sources d'énergie polluantes telles que le pétrole. « Les acteurs sont conscients que c'est un secteur très dangereux si l'on n'est pas consciencieux, et que c'est également très polluant »a d'ailleurs admis le Directeur des hydrocarbures. Et face à cela, l'OMNIS préconise l'usage de technologies à moindre impact. Les compagnies essaient également « de réduire au maximum le temps d'exploration » soutient-il. Sachant que, comme l'a souligné Lalanirina Rasoanandrianina, Consultante en géosciences et environnement, « ce ne sera pas demain qu'on pourrait se passer du pétrole, on est obligé d'en user, ne serait-ce que dans le domaine du transport ».

Ce qui est appuyé par Serge Zafimahova, analyste politique. « Les énergies renouvelables ne sont propres qu'à la consommation » a-t-il soulevé. En effet aussi bien le pétrole que d'autres ressources minérales interviennent à une étape ou une autre de la mise en place des infrastructures et/ou de la production de ces énergies dites propres et renouvelables. Rémi Huber, Directeur général de la compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe quant à lui a soutenu que « l'exploitation pétrolière et la promotion d'énergies renouvelables telles que l'hydroélectrique sont complémentaires pour une vraie émergence énergétique ». « Les indus tries pétrolières étant, d'après Lalanirina Rasoanandrianina, intimement liées au patrimoine humain et ne pourront jamais négliger l'environnement».

Dans tous les cas, les potentiels sont là. Que ce soit en termes de nucléaires, de solaires, d'hydrocarbures ou encore d'hydrauliques. Il y a toutefois une interdépendance aussi bien entre ces différentes sources énergétiques qu'entre les différents secteurs : énergie, mines et hydrocarbures, environnement, tourisme, transport, santé, aménagement du territoire etc. Et comme l'a bien précisé Cédric Rajoelina, chef d'unité de suivi au sein de l'Office National pour l'Environnement (ONE), « l'on ne peut dissocier le Développement durable du développement économique, social et environnemental ». Aussi, pour pouvoir concilier tous les intérêts, il y a nécessité, selon les acteurs des différents secteurs, « d'instaurer un environnement économico-politique stable, favorable à l'investissement », et de « lever les contradictions en termes de politiques et de stratégies de développement». La cohabitation entre les différentes secteurs étant indispensable quand on parle de ressources stratégiques, une mise en cohérence du cadre légal intersectoriel est plus qu'urgent afin d'éviter, selon Olivier Rakotomalala, Conseiller technique du ministre des mines et des ressources stratégiques, de « louper les opportunités ».