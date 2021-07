Afrique: Promotion de l'emploi - La Côte d'Ivoire obtient un prêt de 110,500 milliards de FCfa auprès de la Banque mondiale

Le gouvernement ivoirien vient d'obtenir un important prêt auprès de la Banque mondiale. Cet appui financier d'un montant de 200 millions de dollars US, soit 110,500 milliards de FCfa, porte sur le financement et la mise en œuvre du « Projet de promotion des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique (Pccet) ».

Deux accords ont été signés à cet effet le mercredlabi 14 juillet, à la Primature au Plateau, au cours d'une séance de travail entre le Premier ministre Patrick Achi et de hauts dirigeants du Groupe de la Banque mondiale. A savoir, Axel Van Trotsenburg, Directeur général des Opérations, Ousmane Diagana, Vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et Mme Coralie Gevers, directrice des Opérations en Côte d'Ivoire.

Le premier accord qui porte sur le financement du Pccet, a été signé par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly (pour la partie ivoirienne), et Mme Coralie Gevers, directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire.

Le second, qui porte sur la mise en œuvre de ce projet a, quant à lui, été signé par le Directeur de la caisse des dépôts et Consignations, Lassina Fofana, (pour la partie ivoirienne) et la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire.

A l'occasion, le Premier ministre, Patrick Achi a souligné que ce prêt vise à permettre au gouvernement ivoirien, d'augmenter la productivité par la diversification de son économie, d'attirer les investisseurs privés nationaux et internationaux. Et cela, en stimulant l'intégration internationale à travers des chaînes de valeur compétitives, en facilitant le commerce et la mise à niveau technologique, ainsi que l'accès des entreprises ivoiriennes aux financements.

« L'implication de la caisse des dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire, dans le projet, vise également à assurer, le financement à long terme, de ce processus et de l'économie de façon générale », a-t-il précisé.

Patrick Achi a également indiqué que le projet de promotion des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, s'inscrit dans le programme du gouvernement 2021-2025 dénommé « Côte d'Ivoire Solidaire », lui-même, tiré, du plan stratégique « Côte d'Ivoire 2030 ».

« Je lance un appel à toutes les parties impliquées dans le projet, afin qu'elles renforcent leur engagement, pour une mise en vigueur rapide de l'accord de financement et une mise en œuvre réussie du projet », a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le Directeur général des opérations de la Banque mondiale a déclaré que la Banque mondiale, entend, à travers ce prêt, accompagner la Côte d'Ivoire, dans la mise en vigueur de sa vision 2030.

Selon lui, les relations entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale sont excellentes. « Notre engagement en Côte d'Ivoire a augmenté à travers le temps. Il y a quelques années, c'était autour de 8 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous venons de signer un accord qui porte sur 200 millions de dollars. Cet accord porte sur la promotion de l'emploi, qui demeure un grand défi ici en Côte d'Ivoire mais aussi, en Afrique. La Banque mondiale est prête à vous aider dans la transformation de la Côte d'Ivoire », a-t-il promis.

Soulignant que Deux-tiers des ressources de la Banque mondiale sont désormais, dirigées vers l'Afrique.