Afrique de l'Ouest: Bourse - La BRVM consolide son embellie avec des indicateurs au vert

L'embellie notée mercredi 14 juillet 2021 au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), s'est consolidée à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 15 juillet 2021 avec des indicateurs qui sont tous au vert.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi enregistre une hausse de 0,24% à 130,67 points contre 130,36 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a gagné 0,50% à 161,91points contre 161,11 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 8,228 milliards FCFA contre 131,211 millions FCFA la veille. Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions, a enregistré une hausse de 23,939 milliards FCFA, passant de 4 848,654 milliards FCFA la veille à 4 872,593 milliards FCFA au terme de la journée du 15 juillet 2021.

Celle des obligations est aussi en hausse de 1,074 milliards à 6775,188 milliards FCFA contre 6774,114 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupe respectivement par les titres SOGB Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 3 870 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 3 210 FCFA), CROWN SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,86% à 545 FCFA), Safca Cote d'Ivoire (plus 6,84% à 625 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 5,80% à 2 920 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 2 500 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 6,45% à 3 625 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 4,53% à 2 000 FCFA), BOA Niger (moins 3,56% à 3 655 FCFA) et Nsia Banque Côte d'Ivoire (moins 2,00% à 2 900 FCFA).