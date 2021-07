Afrique: L'Angola assume vendredi la présidence du Conseil des ministres de la CPLP

Luanda — Les chefs de la diplomatie de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) se réuniront vendredi, à Luanda, en mettant l'accent sur l'élection de l'Angola à la présidence du Conseil des ministres pour l'exercice biennal 2021-2023.

Le Conseil des ministres de la CPLP élit, parmi ses États membres, un président à tour de rôle, pour un mandat de deux ans, qui est généralement le chef de la diplomatie du pays hôte de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement.

L'ordre du jour proposé pour la XXVIe réunion ordinaire du Conseil des ministres met également en évidence la présentation du rapport du Secrétaire exécutif sortant et les priorités de la présidence angolaise pour la période 2021-2023.

Il est également prévu d'examiner les recommandations de la réunion du Comité consultatif permanent (CCP), ainsi que le candidat désigné par le Timor-Oriental pour le poste de Secrétaire exécutif de la CPLP, pour l'exercice biennal 2021-2023.

Le programme de travail prévoit aussi la présentation des recommandations du Conseil de sécurité alimentaire et nutritionnelle (CONSAN) et la XXVIe réunion du Conseil des ministres à la XIIIe Conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui a lieu samedi, à Luanda.

L'ordre du jour proposé complète la date et le lieu de la XXVIIe réunion ordinaire du Conseil des ministres et une présentation sur « l'importance stratégique de la Biennale de Luanda ».

Dans le cadre des réunions statutaires précédant la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, la réunion du Comité permanent de concertation s'est achevée ce jeudi, à Luanda.

Il y a eu également une table ronde sur la coopération économique et commerciale, en format virtuel et présentiel, un événement qui a abordé les questions liées à la promotion de la coopération économique et commerciale, l'identification des bases pour l'expansion du marché intracommunautaire, ainsi que les moyens de renforcer l'activité des confédérations et des associations professionnelles.

La République d'Angola assume la présidence de la CPLP lors de ce sommet, pour une période de deux ans et, au cours de son mandat, investira dans la coopération économique et commerciale.

Fondée le 17 juillet 1996 à Lisbonne, la CPLP est composée de neuf États, à savoir l'Angola, le Brésil, le Mozambique, le Cap-Vert, Sao Tomé et Principe, la Guinée équatoriale, le Timor oriental, la Guinée-Bissau et le Portugal.