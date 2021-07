Cote d'Ivoire: Prix Pierre Castel/Début du mentorat le lauréate Christelle Egue - Mme Dao Gabala décline sa méthode de travail

« La Directrice Générale de "MDG Consulting and Investment", Mme Mariam Dao Gbala, a reçu, le 13 juillet 2021, à ses bureaux, Mlle Christelle Essim Egue, lauréate de l'édition 2021 du Prix Pierre Castel de Solibra,

La rencontre s'est déroulée en présence de Mlle Sylvana Akossi, Responsable Communication Interne de Solibra.

Il faut rappeler que le Prix Pierre Castel donne droit à une somme de 10 millions de FCFA au lauréat, mais aussi, à un coaching personnalisé. Ce coaching est assuré par la Sénatrice Mariam Dao Gabala.

Lors de la rencontre avec Mlle Christelle Essim Egue, la Directrice Générale de "MDG Consulting and Investment" a remercié Solibra à travers le Prix Pierre Castel pour la confiance placée en elle. « Cette confiance se traduit par le fait qu'on me confie des jeunes pousses pour en faire de vrais leaders. Je voudrais dire merci pour cette confiance et espérer qu'avec ce qui a été déjà fait, qu'on finisse par avoir de solides agripreneurs ».

L'experte a décliné les différents éléments du coaching, sa méthode de travail. Elle entend, d'abord, évaluer les besoins de la lauréate du Prix Pierre Castel, le stade de développement de son entreprise, savoir ses objectifs ; puis l'aider à devenir une personne « confiante, battante, sûre d'elle, prête à assumer le rôle de leader » que lui confère le Prix Pierre Castel.

« Le Prix Pierre Castel doit te permettre de rentrer sur le marché financier et d'avoir quelque chose de plus grand », a indiqué Mme Dao Gabala s'adressant à Mlle Christelle Essim Egue. « Ce Prix vient t'encourager à mieux te structurer. Le Prix Pierre Castel doit être un levier », a poursuivi le coach.

Selon Mme Dao Gabala, l'exemple de Mlle Essim doit pouvoir inspirer d'autres jeunes. « Quand on est lauréat du Prix Pierre Castel, on devient ambassadeur de l'entrepreneuriat. Un ambassadeur, c'est un leader. Il faut sortir en toi le leader qu'il faut pour booster les autres », a fait comprendre la Sénatrice.

Rappelons que Mlle Christelle Egue Essim, lauréate du Prix Pierre Castel 2021 est la Gérante de "PAM HOLDING-BASSY".

Elle fait le mélange de farine, de céréales et d'épices pour une préparation instantanée des beignets de chez nous : "Gbofloto", "Gnomi". Son produit répond à la demande de produit prêt à l'emploi. Elle entend mettre son produit à la disposition des vendeuses de beignets pour réduire la pénibilité de leur activité et garantir l'hygiène sanitaire aux consommateurs.

Rappelons que le Prix Pierre Castel est une initiative du Fonds Pierre Castel. Le Fonds Pierre Castel a pour but, en France et en Afrique, de soutenir des actions en faveur d'initiatives agricoles et agro-alimentaires et de soutenir des démarches entrepreneuriales portées par la jeunesse.

En Côte d'Ivoire, le Prix Pierre Castel est organisé par le Fonds Pierre Castel et son partenaire Solibra, entreprise citoyenne engagée aux côtés des jeunes.