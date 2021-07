Cote d'Ivoire: Jeux olympiques Tokyo 2021 - Cissé, Gbagbi, Traoré et Gbané gonflés à bloc !

Dans neuf jours (du 23 juillet au 8 août), débuteront les Jeux olympiques du Cio à Tokyo, au Japon. La délégation ivoirienne qui quitte Abidjan le 17 juillet est attendue dans la capitale nipponne le 19 du même mois. Dans cette délégation ivoirienne de plus 60 personnes, se trouve une dizaine de taekwondo-in. Parmi eux, Cheick Cissé Sallah, Seydou Gbané, Marie-Christelle Ruth Gbagbi et Aminata Charlène Traoré qui ont arraché leur qualification sur le tapis. Il y a avec eux une équipe mixte (deux dames, deux hommes) de combat invitée spéciale du comité d'organisation japonais, du Comité international olympique (Cio) et de la World taekwondo fédération (Wt) pour une démonstration de combat par équipes mixtes avec d'autres pays tels que la Chine, la Russie, le Japon et l'Iran.

Après un programme de préparation qui a duré de janvier à juillet 2021, ponctué par des championnats d'Afrique des nations à Dakar qui ont été un test grandeur nature et une participation enrichissante à l'Open international du Liban, l'équipe se dit prête pour la bataille. Elle l'a signifié au président de la Fédération au cours de la rencontre qui a suivi leurs derniers dix jours de préparation intensive dans le Tonkpi, à Man. « Nous sommes fin prêts. Nous avons eu une bonne préparation. En tout cas, grâce au président et à toute l'équipe fédérale, tout a été mis en œuvre pour que nous travaillions dans de très bonnes conditions. Les techniciens ont concocté un plan de travail adéquat et c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes pliés à tous les exercices qui, au final, nous ont fait du bien. Reste à mettre tout cela en pratique », confie Seydou Gbané, le capitaine qui, comme tous les autres tireurs du groupe, a hâte d'en découdre avec ses adversaires à Tokyo. « Je suis pressée d'y être. Ce seront mes premiers Jeux olympiques, mais je n'ai pas d'appréhension. Au contraire, j'ai hâte de découvrir l'environnement des JO, de défendre les couleurs de mon pays et de montrer que ma qualification n'est pas un accident de parcours », ajoute Aminata Charlène Traoré.

Ruth Gbagbi, elle, comme un fleuve qui dort, dissimule à peine son ambition. « La tigresse de Gozo » ne cesse de monter en puissance depuis des années. A 27 ans, déjà championne du monde (2017) et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016, Ruth Gbagbi est au sommet de sa carrière. A Tokyo, elle veut ravir l'une des rares médailles qui manque à son escarcelle. « Je me sens un peu plus légère et un peu plus puissante aux entraînements quand je frappe », confie l'actuelle Numéro un mondial des -67 kg dames. Ruth Gbagbi qui dit avoir beaucoup progressé depuis le stage en montagne vise au-delà de la médaille de bronze, à Tokyo.

Les nouvelles en provenance de l'Espagne où Cheick Cissé peaufine sa forme sont également encourageantes. Il a pris soin de faire le tour de tous ses potentiels adversaires à Tokyo. "Je suis au sommet et je dois tout faire pour y demeurer. En tout cas, je travaille pour cela et Inch'Allah, on fera honneur au pays", promet-il.

Vendredi dernier, le président Bamba Cheick a boosté le moral de la troupe. Il leur a présenté le 1er trophée international glané par le taekwondo ivoirien. C'était au championnat du monde Séoul 1975. La Côte d'Ivoire avait été classée troisième. Bamba Cheick leur a également présenté de façon solennelle le drapeau national. Une manière de leur rappeler l'importance de leur mission pour l'honneur de la patrie ivoirienne.