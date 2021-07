Congo-Brazzaville: Sécurité alimentaire - La FAO entend renforcer les capacités des parlementaires congolais

L'assistance de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à l'Alliance parlementaire congolaise pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Apcsan), a été au centre des discussions, le 15 juillet à Brazzaville, entre la représentante résidente de cette agence onusienne, Yannick Ariane Rasoarimanana, et le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba.

« La République du Congo a une alliance parlementaire et assure la présidence du secrétariat général du Réseau des alliances parlementaires d'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'assistance de la FAO concerne surtout le renforcement des capacités des parlementaires pour pouvoir appuyer de façon consistante la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Congo », a-t-elle annoncé.

Cette assistance va porter, a expliqué Yannick Ariane Rasoarimanana, sur les différentes lois visant l'amélioration des cadres juridiques, incitatifs et institutionnels des investissements surtout privés dans le développement agricole. Le but étant, entre autres, d'assurer une bonne approche de la diversification de l'économie à travers l'agriculture.

« J'ai été reçue par le président de l'Assemblée nationale qui a une très bonne connaissance, c'est un fervent défenseur du développement agricole au Congo. Il est prêt avec l'équipe de l'Alliance parlementaire du Congo à tout mettre en œuvre pour développer l'agriculture au Congo », a estimé la représentante de la FAO.