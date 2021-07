Gabon: Okondja - Les Membres du bureau politique présentés au troisième siège

Les PDGistes du département de la Sébé-Brikolo (Okondja, Sud-est du Gabon) ont effectué, le week-end écoulé, une tournée politique au troisième siège de cette localité. Objectif, présenter à la base les nouveaux et anciens Membres du bureau politique désignés pour cette circonscription par les instances dirigeantes du parti.

En marge des Séances d'études fédérales qui se sont ouvertes jeudi dernier à Okondja, Estelle Flore Angangou, en sa qualité de Secrétaire générale adjoint 4 du parti démocratique Gabonais (PDG), a conduit, le week-end écoulé, une importante délégation du parti dans le cadre d'une tournée politique au troisième siège du département de la Sébé-Brikolo.

Il était question pour elle de présenter aux populations de cette circonscription leurs nouveaux responsables politiques désignés en qualité de Membres du bureau politique pour cette circonscription. Il s'agit d'Alain Patrick Kouma (en complément stratégique) pour le deuxième siège et Max Samuel Oboumadjogo pour le troisième. Sans oublier Daniel Lékogo (en complément stratégique au premier siège) absent du territoire au moment de la présentation.

Outre les nouveaux, les anciens Membres du bureau politique ont également été présentés à la base, tels que Mathias Otounga Ossibadjouo au premier siège, Arnaud Calixte Engandji Alandji (en complément stratégique) au deuxième siège et Jean Boniface Koubangoye pour le troisième siège.

C'est en compagnie de Camille Lendeme, Responsable des études et des statistiques au Secrétariat général du parti et Membre du bureau politique de droit, qu'Estelle Flore Angangou a conduit - à travers les trois cantons que compte le siège (Louami-Lélama, Sébé-Louri et Lékala) - l'importante équipe composée des personnalités comme Luc Oyoubi, Secrétaire provincial, qui a également été présenté aux militants.

Partout où la délégation est passée, en plus de l'accueil chaleureux qui lui a été réservée à chaque étape, les problèmes soulevés par les populations étaient quasi identiques, à savoir : "l'eau, la route, les conflits homme-faune, l'absence d'enseignants dans les écoles et du personnel soignant dans les dispensaires, sans les médicaments".

Profitant de cette tournée, Max Samuel Oboumadjogo est allé constater, en compagnie de ses collègues du parti, la livraison des chantiers d'installations des lampadaires solaires qu'il a récemment initiés dans les villages Ossinga 2, Oyabi 2, Amono et Antsia (Ambinda), au nom du Coordinateur Général des Affaires Présidentielles, Noureddin Bongo Valentin, à la grande satisfaction des populations.

Ces dernières, n'ont pas manqué d'évoquer avec le mécène le problème d'insuffisance des lampadaires au regard de la grandeur de certains villages dont certains coins restent obscures, mais également le problème lié au réseau téléphonique. A ce propos, Luc Oyoubi a tenu à rassurer les uns et les autres que les démarches sont déjà entreprises dans ce sens auprès du ministre de la Communication et même de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep).