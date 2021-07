Congo-Brazzaville: Handball - Les Diables rouges séniors dames félicitées

Rarement séduisantes depuis une décennie, les Diables rouges seniors dames ont relevé le défi de la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde qui se disputera en Espagne en décembre prochain en terminant quatrième lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations jouée à Yaoundé, au Cameroun.

La nation reconnaissante leur a rendu hommage le 15 juillet par l'entremise du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi « Félicitation et merci parce que le handball congolais était malade depuis plusieurs années. Heureusement, nous ne sommes pas tombés sur une maladie incurable puisque vous avez changé les choses en honorant le Congo... Vous êtes qualifiés pour la Coupe du monde. Vous avez non seulement honoré notre pays mais aussi une dame, Edith Lucie Bongo Ondimba, car le dernier challenge porte son nom », a déclaré Hugues Ngouélondélé.

Après avoir reconnu les efforts qui ont été fournis par ces dames, le ministre leur a demandé de travailler davantage pour entretenir cette flamme.

« Maintenant il faut penser au travail, travailler encore plus dur parce que ce qui est arrivé n'est pas le fruit du hasard. Vous avez atteint cet objectif parce que vous vous êtes élevées par l'effort. Rien n'est impossible aux personnes qui ont un cœur vaillant. Vous êtes l'espoir de votre nation. Nous comptons sur vous et vous êtes capables de changer les choses », a estimé Hugues Ngouélondélé.

A peine élu, le nouveau président de la Fédération congolaise de handball (Fécohand) a obtenu son plus beau cadeau, celui d'avoir réussi à remettre le handball congolais sur le droit chemin grâce notamment au sursaut d'orgueil de ces vaillantes Diables rouges . « Ces héroïnes nous ont inondés de cette belle lumière, de joie et de larmes en accédant en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations, en qualifiant le Congo à la phase finale de la Coupe du monde mais surtout en remettant le handball congolais sur le bon rail », a-t-il expliqué.

Mais l'appétit venant en mangeant, Yengué Ayessa Ndinga rêve grand lors des futures échéances qui se présenteront devant les Diables rouges tout en gardant à l'esprit la Coupe des vainqueurs de coupe en août; la Coupe d'Afrique des nations juniors dames; la Coupe du monde seniors ; la CAN seniors hommes en janvier. Le président de la Fécohand reste convaincu que sans une préparation sérieuse, il est difficile de soulever les montagnes.

« Nous devons nous préparer encore plus que d'habitude pour confirmer la nouvelle tendance. Nous devons être mieux organisés et plus sérieux pour ne plus laisser la place à la précipitation, l'approximation et au hasard. Votre assistance sans faille sera salvatrice, votre soutien et celui du gouvernement nous seront précieux et indispensables », a-t-il souligné.

Younès Tatby, le sélectionneur des Diables rouges, reste toutefois confiant sur l'avenir du handball congolais. Pour que la discipline retrouve ses repères des années 80, a-t-il proposé, il faut que chacun travaille depuis son poste avec amour et abnégation. «... Il y a des échéances à venir. Maintenant tout le monde doit mettre sa main à la pâte pour arriver à faire une belle prestation au championnat du monde », a-t-il notifié avant de définir les ambitions pour la prochaine CAN au Sénégal. « On doit monter au podium », a-t-il souhaité.