Sénégal: Lutte contre l'insécurité - Des actions préventives souhaitées au niveau local

Le séminaire de lancement du Programme Collectivités territoriales, Défense, Sécurité et Paix s'est ouvert ce 15 juillet à Dakar. Les enjeux de sécurité étant au cœur du développement des territoires, les participants ont unanimement plaidé, une implication plus conséquente des collectivités.

La sécurité constitue une forte attente au niveau des populations. Cette demande se justifie par la forte criminalité urbaine et le développement de la petite délinquance. Venu prendre part, ce 15 juillet, à la cérémonie d'ouverture du lancement du Programme Collectivités territoriales, Défense, Sécurité et Paix (PCTDSP), Gaye Abou Ahmad Seck, Directeur de Cabinet du ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires appelle à une «réorientation stratégique majeure dans l'approche, sur la gouvernance de la sécurité».

Pour être participative et inclusive les collectivités territoriales et les réseaux de la société civile doivent être impliqués à la production de la sécurité au niveau territorial pour un renforcement des mécanismes de prévention de la délinquance de manière générale, a-t-il dit. De plus, l'évolution technologique crée de nouvelles formes de communication qui creusent le fossé entre les générations, souligne le Dc du ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires.

Dans son discours, le maire de Dakar, Soham El Wardini est d'avis que les enjeux de sécurité sont au cœur du développement des territoires. «L'urbanisation croissante est un marqueur commun à toutes les villes du monde et particulièrement les villes africaines. La population urbaine de l'Afrique, qui est aujourd'hui de 480 millions de personnes (41% du total), va atteindre le milliard d'ici 2040 avec un taux de croissance de 3,83 % par an», a-t-elle dit.

Or, cette urbanisation croissante, corollaire du développement, produit des villes fragmentées avec une cohésion sociale fragile, un accès insuffisant aux services sociaux de base, une crise des institutions de socialisation, comme la famille, l'école et le quartier et une problématique forte autour de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes.

Les enjeux de sécurité au cœur du développement des territoires

«Le développement de nos villes devra irrémédiablement s'accompagner d'une prise en compte forte de toutes les causes de l'insécurité tel que l'indiquait en 1994, le rapport sur le développement humain de l'Organisation des Nations Unies (ONU)», a plaidé, le maire de la ville de Dakar.

Face à la montée des problématiques de sécurité, les modes d'action habituels des Forces de défense et de sécurité, doivent être complétés et renforcés par des actions préventives au niveau local. Dans son discours le General de Brigade, Mbaye Cisse, Directeur General du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds) appelle à une réflexion stratégique pour circonscrire les problématiques liées à la défense et à la sécurité.

«C'est dans ce cadre, qu'à l'issue de plusieurs mois de travail, le Centre a identifié la nécessité de générer une plateforme multi acteurs pour réfléchir, ensemble, sur la sécurité dans nos territoires. Cette démarche a donné naissance au programme, objet du présent séminaire de lancement», a dit le General.

Il est apparu urgent d'inviter les acteurs majeurs que sont les collectivités territoriales et les FDS, à bâtir de nouvelles synergies, dans le domaine de la prévention en particulier. Et surtout, de s'interroger sur la place des maires dans cette gouvernance de proximité de la sécurité, en tant qu'élus locaux et catalyseurs naturels de toutes les dynamiques sociales et associatives de la commune, a-t-il précisé.