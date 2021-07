Cote d'Ivoire: Renouvellement du parc automobile - Le ministre Amadou Koné remet 120 taxis compteurs aux transporteurs

Le parc automobile ivoirien s'agrandit davantage. Sur une commande de 200 véhicules, ce sont 170 taxis compteurs qui auront ont été mis à la disposition des transporteurs, avec les 120 véhicules neufs remis, ce jeudi 15 juillet 2021, à Koumassi, par le ministre des Transports, Amadou Koné.

Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile tel que souhaité par le gouvernement. Se félicitant de l'action des ivoiriens de la diaspora qui ont eu confiance au climat des affaires qui règne désormais en Côte d'Ivoire, en investissant dans ce secteur, le patron des Transports a exhorté les transporteurs à sortir de l'informel. « Avec le Fonds de développement du transport routier, (Fdtr), les établissements financiers et nos frères ont réussi à mobiliser un engagement de plus de 2 milliards Fcfa, pour que cette opération soit possible. Tous les frères et sœurs peuvent venir intégrer le projet. Ils peuvent contribuer à améliorer le transport dans notre pays », a-t-il encouragé.

À en croire le ministre, il y a encore beaucoup de la marge parce que malheureusement l'offre reste très loin en deçà de la demande. « Nous avons 15 millions de déplacements chaque jour à Abidjan. Avec une capacité de transport d'à peu près 5 millions. Nous avons 10 millions de nos compatriotes qui ont beaucoup de difficultés à se déplacer. Nous y travaillons. Nous travaillons pour créer l'environ qui permet au secteur privé dans la mobilisation de ressources, dans la structuration de financements, de s'intéresser au financement de ce secteur », a-t-il informé.

Non sans rappeler qu'aujourd'hui ce sont plus de 500 taxis compteurs qui ont été mis à disposition. Amadou Koné a par ailleurs invité les acteurs du transport à plus de civisme. « Il faut qu'on fasse des efforts pour qu'il ait beaucoup plus de civisme et moins d'accidents sur les routes. À partir du 1ER septembre, on va être dans la répression. La verbalisation et la notification des contraventions vont commencer. On ne va pas être tolérant en ce qui concerne les mauvais comportements sur la route », a-t-il averti.

Les responsables de l'entreprise Eco business compagnie, partenaire de ce grand projet, Youssouf Bamba et Guyze Seko, respectivement Président directeur général et Directeur général ont pris l'engagement de participer à la refondation du transport, en y affectant des ressources, améliorer la gestion, la sécurité, le contrôle afin de mettre l'usager au centre du système de modernisation du secteur.