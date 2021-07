Congo-Brazzaville: Lutte contre le VIH/SIDA et le paludisme - Dix initiatives mises en place pour mettre fin à ces épidémies

L'Organisation mondiale de la santé et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont signé, le 13 juillet, un accord de coopération et de financement portant sur la mise en œuvre de dix initiatives stratégiques destinées à mettre fin aux épidémies liées à ces pathologies et à renforcer les systèmes de santé.

Selon les signataires, ce nouvel accord couvrira la période de mise en œuvre 2021-2023. Il vise à remédier à certaines difficultés persistantes qui entravent les progrès de la lutte contre ces trois maladies et à préserver les gains durement acquis et aujourd'hui menacés par de nouvelles pandémies comme celle de Covid-19.

En effet, cet accord fait suite à un constat selon lequel en 2019 environ un million de personnes ont été mortes de la tuberculose et près de quatre cent neuf mille personnes ont perdu leur vie à cause du paludisme. Et, en 2020 six cent quatre-vingt-dix mille personnes ont été décédées de la maladie du sida.

Pour les deux institutions, c'est suite à cela que ces initiatives stratégiques jugées nécessaires pour la communauté internationale ont été prises. Elles visent les objectifs suivants : élargir le traitement préventif de la tuberculose pour les personnes vivant avec le VIH dans neuf pays africains ; renforcer les efforts visant à fournir des prestations de services différenciés liés au VIH ; accélérer les efforts visant à identifier les personnes atteintes de tuberculose non repérées par les systèmes de santé dans vingt pays ; accélérer l'introduction d'innovations en matière de traitement contre la tuberculose multirésistante à travers la recherche opérationnelle; aider vingt-six pays et territoires à éliminer le paludisme d'ici 2025 ; améliorer la collecte et l'utilisation des données par les pays aux fins de l'élaboration des politiques fondées sur des données probantes ; promouvoir l'adoption rapide d'innovations en matière de prestation de services dans le cadre de l'apprentissage Sud-Sud ; améliorer la qualité des soins ; encourager l'adoption rapide d'innovations en matière d'achats et de gestion de la chaîne d'approvisionnement et accroître la pérennité et l'efficacité des programmes et faciliter la transition vers le financement national.

« L'OMS et le Fonds mondial entretiennent depuis longtemps un partenariat fructueux dans le but d'intensifier les interventions de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme et de renforcer les systèmes de santé dans de nombreux pays. Au travers les initiatives ciblées et d'investissements à effet catalyseur, cette collaboration a contribué à réduire sensiblement la charge de morbidité du VIH, de la tuberculose et du paludisme dans le monde, ce qui a permis de sauver des millions de vies depuis 2002 », ont déclaré les signataires avant de reconnaître que la pandémie de Covid-19 met en évidence la nécessité d'un renforcement de notre partenariat pour l'atteinte de nos objectifs communs d'élimination des épidémies.

« Cet accord aidera les pays à élaborer des ripostes plus efficaces aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme et à mettre en place les systèmes de santé dont ils ont besoin pour atteindre les plus vulnérables », a précisé l'OMS tout en soulignant qu'ensemble, avec le Fonds mondial ils ont démontré qu'ils sont une force puissante à même de tirer parti d'un soutien dans les pays et d'une présence régionale solides pour renforcer les systèmes de santé et mettre un terme plus rapidement aux épidémies de sida. Car, ce nouvel accord permettra de surmonter les nombreux défis engendrés par la pandémie de Covid-19, ainsi que de protéger et d'étendre les programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Notons que le Fonds mondial est un mouvement mondial qui a pour vocation de vaincre le VIH, la tuberculose et le paludisme et de garantir à tous un avenir plus sain, plus sûr et plus juste. Car, il mobilise et investit environ quatre milliards de dollars par an pour lutter contre les maladies infectieuses les plus meurtrières, combattre l'injustice qui les alimente et renforce les systèmes de santé de plus de cent pays touchés.