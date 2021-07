Afrique Centrale: CECAFA - La RDC dans le groupe A avec l'Ouganda et la Tanzanie/Les Léopards U23

La Coupe du Conseil des associations de football de l'Afrique de l'Est et du Centre (CECAFA), édition 2021 annonce déjà ses couleurs. Les Léopards de moins de 23 ans de la RDC qui vont prendre part en leur qualité d'invités spéciaux, évolueront dans le groupe A, aux côtés de l'Ouganda et de la Tanzanie. Le tirage au sort a eu lieu mardi, à d'Addis-Abeba.

Douze pays initialement attendus pour cette énième édition de cette compétition régionale, neuf seulement ont confirmé leur participation, et seront bel et bien au pays des Walya. Les trois autres pays, qui sont le Rwanda, le Soudan et le Zanzibar ont désisté pour multiples rasions, dont la pandémie de la maladie à coronavirus. Les neuf restants ont été tirés au sort, et le dé a donné les résultats ci-après : groupe A : l'Ouganda en sa qualité de tenant du titre, la Tanzanie et la RDC, l'invité spéciale ; groupe B : l'Ethiopie (pays organisateur), le Burundi et le Erythrée ; enfin, groupe C : la Djibouti, le Sud Soudan et le Kenya. La compétition se déroulera précisément dans la ville de Bahir Dar. Elle démarre le samedi 17 juillet, et ira jusqu'au au 03 août 2021. Elle se déroulera en phase de poules, puis quart de finales, demi-finales et finales. La petite finale sera aussi au rendez-vous pour la troisième place.

Les Léopards arrivent...

Les Léopards vont bien, malgré qu'à trois jours de du coup d'envoi de la compétition ils sont toujours à Kinshasa. Ils se sont entraînés mardi matin, à partir de 9h, au stade des Martyrs de la Pentecôte, sous la supervision de l'entraîneur principal Jean-Claude Loboko. Bien avant, ils ont été soumis au test covid-19, où ils sont internés, à l'hôtel Campo, dans la commune de Barumbu. Ils ont même bénéficié de la visite du président a.i de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), Donatien Tshimanga Mwamba. Les poulains de Jean-Claude Loboko qui se sont entraînés ensemble depuis plus de trois semaines, ont affiché un moral de joie, mais aussi de compétition. Le soir, a laissé entendre l'officier medias de le FECOFA, Pascal Likana, les Léopards devraient être soumis à une séance vidéo. Le départ pour Bahir Dar n'est plus qu'une affaire d'heures, rassure l'officier médias. Allez-y les Léopards.

Ci-après, la liste de joueurs qui s'apprêtent

Gardiens de but

Michael Luyambula de VFB Lubeck /Allemagne

Brudel Efonge ONGE JSK/RDC

Henock Kamakandwako Kama DCMP/RDC

Défenseurs

Jérémy Ngakia Watford FC/Angleterre

Steven Ebwela AS Maniema Union/RDC

Henock Mangunduka DCMP/RDC

Béni Wahola AS V.CLUB/RDC

Gaël Kakudji Seraing/Belgique

Hubert Mbuyi Hoffenheim/Allemagne

Irthinek Mawawu Don Bosco/RDC

Nathan Idumba Fasika Lupopo/RDC

John Nejadio Standard de Liège/Belgique

Ntambwe Kalonji TP Mazembe/RDC

Milieux de terrain

Beverly Makangila Colorado/USA

Rolly Balumbi V.Club/RDC

Christian Nsundi DC Motema Pembe/RDC

Karim Kimvwidi DC Motema Pembe/RDC

Maxi Mpia Nzengeli Maniema Union/RDC

Ufaso Ifunga Difaa El Jadida/Maroc

William Balikwisha Standard de Liège/Belgique

Ciel Ebengo Ikoko Lupopo/RDC

Attaquants

Nelson Balongo Saint Trône/Belgique

Joël Beya Mazembe/RDC

Jean Baleke Othos Mazembe/RDC

Isaac Tshibabgu Mazembe/RDC

Eric Kabwe V.Club/RDC

Miché Ngalina Colorado/USA

Laurent Ntambwe Blessing/RDC

Oscar Taty Maritu Shijiazhuang Ever Bright / Chine

Mbidi Mbala Lubumbashi Sport/RDC.

EG