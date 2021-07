Congo-Brazzaville: Tokende Kaka Airlines - Ronsia Kukielukila aux commandes d'une singulière compagnie aérienne

Assistant à la réalisation de la nouvelle série humoristique congolaise diffusée sur les réseaux sociaux depuis le 29 avril 2021 dont il est l'auteur, il est également à la tête de son équipe de production.

Comédiens, humoristes et influenceurs de Kinshasa s'invitent dans la nouvelle série conçue par l'humoriste Ronsia en « sessions hilarantes à vous couper le souffle », a-t-il prévenu. Tokende Kaka Airlines ou Allons-y tout bonnement en français a inauguré son premier vol le 29 avril 2021 avec L'hôtesse perturbatrice. C'est la date de la première diffusion de la série humoristique qui avoisine les 250 000 vues sur YouTube à présent. Diffusé sur les réseaux sociaux, jusqu'ici sur Facebook, Instagram et posté sur YouTube, les capsules n'excèdent pas les 13 minutes. En effet, la durée des cinq épisodes sortis jusqu'ici varie entre 5 minutes 58 secondes et 12 minutes 28 secondes.

L'hôtesse perturbatrice, rôle campé par la comédienne Aïda Gladis, est le premier épisode et le plus court de la série. Tokende Kaka Airlines a annoncé la couleur avec cette première capsule où l'hôtesse est tout sauf un modèle de professionnalisme et de rigueur comme l'exige le métier. Elle s'adresse aux clients avec beaucoup de désinvolture et n'hésite pas à être même inconvenante avec les clients qu'elle juge trop exigeants.

Dans le second épisode Les Douaniers insupportables, en l'occurrence Mama Kalunga et Elbas Manuana prennent le relais. Les compères sont des filous qui n'hésitent pas à se montrer sur leur vrai jour. Usant de leur pouvoir sur les passagers en instance de voyage, les deux agents de douane abusent de leurs droits qu'ils pensent sans limite. Ils décident à leur guise du moment et des conditions pour franchir la frontière, Bref, ils font la loi et se conduisent en véritables hors-la-loi.

Un épilogue à suivre

Maman Shako la commerçante est victime de la malveillance des agents de la sécurité aéroportuaire. Ces derniers dérobent des articles dans les bagages des passagers et les revendent sans état d'âme au personnel de Tokende Kaka Airlines et dans cet épisode, c'est l'une des hôtesses, l'humoriste Princesse Watuwila, qui a recelé la paire de chaussures dérobée dans la valise de Maman shako sans le savoir. Ce troisième Maman Shako la commerçante qui a pour vedette la défunte comédienne est parmi les derniers rôles qu'elle a joués avant son décès le 15 juin dernier. C'est dire combien la production et tout particulièrement Ronsia y tient. La capsule passe pour l'adieu de l'illustre disparue à l'univers du cinéma où elle s'engageait de plus en plus en marge du théâtre qui a fait sa notoriété.

Dans le quatrième épisode, c'est Cynthia qui fait les frais de la malhonnêteté caractérisée des contrôleurs. Le passeport de Cynthia Kapash posté le vendredi 11 juin est une histoire à suivre... L'épilogue de l'histoire tragique du passeport déchiré de Cynthia fera l'objet d'un autre épisode dont la production prévoit la suite partant du meilleur des scénarios sollicités auprès des internautes. En effet, c'est ce que l'hôtesse annonce à la fin de cette première partie où le chef d'embarquement promet de faire voyager Cynthia sans son passeport.

Tenu pour le dernier épisode jusqu'ici, L'entretien de l'avion est confié à trois pseudo-mécaniciens qui éprouvent un grand mal à exécuter leur tâche. Et pour cause, ils ne sont pas qualifiés. Le premier est couturier et le second, Mbata Siala, est à peine sorti d'un centre psychiatrique, d'où les explications tordues qu'il donne à l'hôtesse, Aïda Gladys sur la prétendue panne de l'avion. Entre fous, l'on n'a aucun mal à se comprendre. Le troisième est un ancien forçat. Depuis le 25 juin, les internautes demeurent dans l'attente du prochain épisode de Tokende Kaka Airlines.

Avec Tokende Kaka Airlines, comme le titre l'indique, les passagers sont invités à y aller tout bonnement sans se poser de questions. Gare cependant aux turbulences ! L'équipage qui n'a rien de rassurant, Aïda en tête de liste fait face lui aussi à des passagers qui ne sont pas toujours d'humeur agréable. Seulement, lorsqu'ils se montrent insupportables, ce n'est pas toujours de leur faute non plus. Ici, l'on doit s'attendre à tout et tant de la part des passagers que de l'équipage.