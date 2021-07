Congo-Brazzaville: Chorale - Le Chœur d'hommes du centenaire était en résidence

Sous la direction artistique d'Ambroise Kua-Nzambi Toko, vingt choristes ont participé au camp musical organisé au Centre universitaire de missiologie situé au quartier Bumba à Mbinza/UPN, du 9 au 11 juillet.

Au cours de la résidence au Centre universitaire de missiologie, les vingt choristes n'ont pas passé toutes les journées rien qu'à chanter. En effet, lors de ce camp musical, dont le programme était bien rempli, les participants se sont consacrés aussi à la prière et la méditation biblique. Toutefois, le reste du temps était dédié à la pratique musicale sous la direction du Dr Ambroise Kua-Nzambi Toko assisté par le chef de chœur Fabrice Bansansa. L'animateur principal a souligné avoir procédé d'une part à « l'apprentissage de nouveaux chants dans les styles variés ». Et d'autre part, il s'est employé aussi à assurer « le renforcement de capacités techniques et artistiques » des choristes à travers une série d'ateliers spécifiques.

Au terme du camp musical, les choristes se sont plu à prester déjà sur place, au Centre universitaire de missiologie même créant une ambiance chaleureuse et conviviale sur le lieu. « La résidence s'est clôturée par des aubades offertes aux différents pensionnaires de ce site universitaire au cours desquelles le groupe a enchanté le public présent », a déclaré Ambroise Kua-Nzambi. Pour le chef de chœur, la résidence a assurément porté du fruit. Il a dès lors partagé sa certitude que le camp musical a été bénéfique pour les choristes. « Le Chœur d'hommes du centenaire est sorti de ce haut-lieu de spiritualité avec un engagement plus ferme de servir le Seigneur tout en s'étoffant d'un nouveau répertoire », a-t-il déclaré au Courrier de Kinshasa.

Une expérience à rééditer

De leur côté, les choristes n'ont pas caché la satisfaction que leur a procurée ce moment de résidence. Pour le choriste basse Bobe tout particulièrement, « ces trois jours sont passés si vite ! ». Ravi d'y avoir pris part, il a évoqué avec joie l'effet que lui a fait cette expérience : « C'est la première fois que je participe à une activité de ce genre. Elle a apporté du bonheur à tous ». Et le sentiment étant partagé par l'ensemble des choristes, le ravissement était tel qu'il affirmé : « Nous n'avions plus envie de rentrer chez nous ». Fort du résultat obtenu, le chef du réputé Chœur la grâce, lui, s'est dit persuadé de la nécessité qu'il y a à rééditer l'expérience de la résidence. « Ce type d'activité est à organiser chaque année pour booster le ministère », a-t-il soutenu. Elle lui a bien donné l'envie « d'organiser désormais des camps musicaux au profit des chorales qui seront intéressées ». Comme pour sceller sa promesse, il a d'avance prévenu : « Les chorales sont averties. Elles peuvent contacter l'Académie africaine de musique chorale ou moi-même directement ».

Pour rappel, le Chœur d'hommes du centenaire est une formation chorale créée en 2015 par Ambroise Kua-Nzambi Toko et Mathongo Damas. Le premier souligne ce détail qu'elle était « formée au départ des choristes mais en majorité des novices du chant choral ». Et pour l'heure, « elle est l'une de sept chorales liturgiques et groupes musicaux évoluant au sein de la Paroisse internationale protestante de Kinshasa PIPKIN - Cathédrale du centenaire protestant ».