Congo-Brazzaville: Secteur des loisirs - Les cadres s'imprègnent de la politique nationale du développement

Le ministère du Tourisme et des Loisirs organise, les 15 et 16 juillet à Brazzaville, l'atelier d'imprégnation de la politique nationale de développement durable et responsable du secteur des loisirs.

La ministre de tutelle, Destinée Hermella Doukaga, qui a présidé la cérémonie d'ouverture a invité les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes. « Au cours de ces assises, vous allez recevoir les outils nécessaires à la bonne conduite de vos missions sur le terrain », a-t-elle indiqué.

Cet atelier se tient après la validation de la politique de développement durable du secteur des loisirs en octobre 2019. En effet, réalisé par le gouvernement grâce à l'appui technique du Programme des Nations unies pour le développement et de l'Organisation mondiale du tourisme, ce document politique tient compte de toutes les formes des loisirs. Il s'agit, entre autres, des loisirs socioéducatifs, sportifs, artistiques, ludiques, socioculturels, divertissement, marchands et de toutes les activités se rapportant à l'occupation du temps libre des citoyens.

Selon la directrice générale des loisirs, Patricia Tendelet, cette politique nationale est non seulement le résultat d'une profonde analyse diagnostique des réalités de ce secteur au Congo, mais aussi le fruit d'échanges consultatifs et de consensus entre différents acteurs. « Elle est la traduction concrète des aspirations réelles que reflètent nos populations lors des missions de terrain. Nous devons en être fier des résultats de cette démarche et nous préparer à nous approprier la vision, les orientations stratégiques, les programmes et le plan pluriannuel d'action prioritaire 2020-2024 de cette politique nationale », a déclaré Patricia Tendelet.

Des orientations stratégiques de la politique découlent, a-t-elle poursuivi, quatre axes accompagnés de quatre programmes prioritaires. Il s'agit notamment du renforcement des capacités des acteurs de la gouvernance du secteur des loisirs ; de la promotion de la participation et de l'accès de tous aux activités de loisirs et dans toute sa diversité ; la promotion de la diversification de l'offre touristique à travers la créativité et la valorisation du patrimoine naturel historique et socioculturel traditionnel. A cela, s'ajoutent la promotion de partenariats stratégiques, le développement de la communication et la vulgarisation des enjeux du développement durable et responsable du secteur des loisirs.

« Tenant compte de l'impératif de diversification de notre économie, quinze projets de loisirs à mettre en œuvre sont déclinés dans le plan d'action prioritaire et répondent à cet impératif tout en valorisant le capital humain et en luttant contre la pauvreté... », a souligné la directrice générale des loisirs.