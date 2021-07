Afrique: RDC - Égypte - La coopération au beau fixe

Les deux pays coopèrent actuellement sur un grand projet initié en 2012 sur un certain nombre d'ouvrages. L'ensemble du projet bénéficie d'un don égyptien de 10,5 millions de dollars américains. Une délégation égyptienne conduite par le ministre des Ressources en Eaux et Irrigation de la République arabe d'Égypte, Mohamed Abdelaty, a pu échanger avec le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, le15 juillet.

Du côté égyptien, on salue les bonnes relations de coopération dans tous les domaines entre les deux pays, la RDC et l'Égypte, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. La délégation séjourne dans la capitale RD-congolaise dans le cadre de l'inauguration du Centre de prévision des pluies et de changement climatique, un don du gouvernement égyptien. « Ce projet va aider le qouvernement et le peuple congolais pour savoir comment traiter avec les situations inattendues concernant l'eau et les autres catastrophes naturelles », a expliqué Mohamed Abdelaty. Mais les discussions entre les deux gouvernements vont bien au-delà. En effet, il y a d'autres projets qui concernent, notamment le système d'irrigation pendant la saison sèche, le transport fluvial et lacustre, le transfert de technologies, etc.

Avec le Premier ministre Sama, les échanges ont porté sur le projet de construction d'un barrage hydroélectrique. « C'est la même chose qu'on a déjà fait avec l'Ouganda, et que nous sommes en train de faire avec la Tanzanie », a-t-il poursuivi. Du côté RD-congolais, c'est la satisfaction totale. « J'ai accompagné la délégation de nos partenaires du gouvernement de la République Arabe d'Égypte parce qu'aujourd'hui, le 15 juillet 2021, nous allons concrétiser le projet qui a commencé depuis 2012 sur un certain nombre d'ouvrages en faveur de la RDC. L'ensemble du projet est que la RDC est bénéficiaire d'un don de 10 millions cinq cent mille dollars américains de la part du gouvernement égyptien », a conclu la vice-Premier, ministre chargée de l'Environnement, Eve Bazaïba Masudi,