Sénégal: Présentation d'un ouvrage sur les enjeux et les perspectives du télétravail

Dakar — Le Conseil national du patronat (CNP) a présenté jeudi, une publication intitulée "L'œil ouvert des employeurs sur le télétravail au Sénégal. Enjeux et perspectives", a appris l'APS.

Cet ouvrage de 62 pages est le résulat d'enquêtes menées au sein des entreprises dans le but de connaître la perception des patrons d'entreprises du travail à distance.

Il a été produit par la Commission technique "Dialogue social et normes du travail" du Conseil national du patronat (CNP) avec le concours du Bureau des activités des employeurs (ACT/EMP) de l'Organisation internationale du travail (OIT).

"80% des chefs d'entreprises du Sénégal ont soutenu avoir commencé le télétravail après l'avènement de la crise sanitaire liée au Covid-19", a dit Abdoul alpha Dia, Expert-Consultant "RH-Organisation" lors de la cérémonie de présentation de la publication.

Dans cet ouvrage, les entrepreneurs, répondant aux questions des éditeurs, ont souligné les avantages et les inconvénients de ce type de travail qui a été imposé par la pandémie du Covid-19 apparue au Sénégal au mois de mars 2020.

"Le télétravail a permis aux personnes ayant des problèmes de mobilité de trouver du travail sans bouger de chez eux. Les salariés qui ont fait recours au télétravail ont vu leurs charges de travail se réduire, les horaires devenir flexibles, entraînant un gain de temps ainsi que la souplesse du travail", a fait savoir M. Dia.

Par contre, le travail à distance comporte aussi des inconvénients allant de la perte du lien social à la difficulté dans la gestion des performances, a indiqué l'expert-consultant.

"Nous avons noté des problèmes dans la supervision en continu, une augmentation des charges de télétravail et surtout la difficile conciliation entre la vie professionnelle et celle familiale. Des sentiments d'isolement et des phénomènes de dépression ont été aussi enregistrés depuis que les salariés ont entamé le télétravail au Sénégal", a t-il relevé.

Pour sa part, le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des relations avec les Institutions, Samba Sy a soutenu que la perturbation que connaît le monde du travail est historique.

Citant un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), il a laissé entendre qu'en 2020, 8,8% des heures de travail ont été perdues au niveau mondial par rapport au deuxième trimestre de 2019, équivalent à 255 millions d'emplois à temps plein.

"Les pertes en heures de travail pour 2020 ont été 4 fois plus importantes que pendant la crise financière mondiale de 2009. Pour 2021, on s'attend à une baisse de 3% de perte en heure de travail comparativement au quatrième trimestre de 2019, ce qui équivaut à 90 millions d'emplois en temps plein", a dit M. Sy.

Il a fait savoir que le télétravail a montré que le monde est dans un saut civilisationnel et personne ne peut se mettre à l'écart de cette dynamique.

"Qu'on le veuille ou non, le mouvement du monde nous emporte et nous impose par rapport à notre législation du travail de nous ajuster et de nous adapter", a-t-il ajouté.

D'après le ministre, la règle des trois unités que sont : lieu, temps, et l'action, "socles" de l'exécution du contrat de travail, a été sérieusement remise en question.

"Avec la pandémie, lorsque les mesures de confinement sont entrées en vigueur, de nombreux travailleurs ont été invités à télétravailler si leur fonction le permettait", a-t-il déclaré.

La crise sanitaire a aussi révélé l'existence d'un vide juridique et règlementaire du télétravail dans les Conventions collectives et le Code du Travail au Sénégal, selon la publication.