Cote d'Ivoire: San Pedro - Près de 3 milliards de FCfa mobilisés par l'arrondissement maritime en 2020

Le secrétaire d'État auprès du ministre des Transports, chargé des Affaires maritimes, Serey Doh Célestin, a effectué une visite de travail dans les arrondissements maritimes de San Pedro, Tabou et Grand-Béréby du 12 au 14 juillet 2021.

Près de 3 milliards de FCfa ont été mobilisés par l'arrondissement maritime de San Pedro au titre des recettes de l'année 2020, a annoncé le 13 juillet 2021, à San Pedro, le colonel Bah Bruno, chef de l'arrondissement maritime local. "L'objectif financier des recettes en 2020 était de 1 milliard de FCfa. Les recettes mobilisées sont passées à 2,900 milliards de FCfa soit presque le triple", a précisé le colonel Bah Bruno au cours des échanges avec le secrétaire d'État.

Dr Serey Doh Célestin, venu s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs, a salué la performance de l'arrondissement maritime de San Pedro et exhorté les agents à poursuivre ce travail. "Sous votre impulsion, les affaires maritimes ont su remplir avec dévotion et rigueur leur double mission de protection des voies maritimes et de pourvoyeuses de recettes fiscales pour la relance et le progrès économique et social de la Côte d'Ivoire", dira-t-il.

Aussi, a-t-il salué la collaboration et l'entente qui règne entre agents de l'arrondissement maritime de San Pedro et les forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Il a promis de mettre les bouchées doubles pour faire de cet arrondissement régional un pôle de sûreté maritime afin de relever les défis de sécurité mais également économiques du pays.

Il faut noter que Serey Doh Célestin a visité le chantier de construction du nouveau siège de l'arrondissement régional de San Pedro. Un bâtiment de trois niveaux qui supplante la gigantesque plateforme portuaire en bordure de mer. Sa livraison est prévue en novembre 2021.

L'arrondissement de San Pedro a été créé en juillet 2001.